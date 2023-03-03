|
Reklam
Reklam
Gündem

İki ayda 244 bin konutun temeli atılacak

Depremzedeler için 1 haftada 12 bin 781 konutun inşasına başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, cumhuriyet tarihinin en büyük afet dönüşüm sürecinin 11 ilde aynı anda başladığına dikkat çekerek, “Önümüzdeki 2 ay içinde 11 ilimizde toplam 244 bin 343 konutumuzun temellerini atacağız” dedi.

04:00 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Depremzedeler için 1 haftada 12 bin 781 konutun inşasına başlandı.

Depremzedeler için 1 haftada 12 bin 781 konutun inşasına başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da incelemelerde bulundu. İki bakan, STK temsilcileri ile yaptıkları toplantıdan sonra açıklamalarda bulundu. Bölgede tüm imkanların seferber edildiğini kaydeden Murat Kurum, 11 ilde 4 milyon 953 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 622 bin binada inceleme yaptıklarını, 604 bin 856 bağımsız bölümü olan 212 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu kaydetti. Felaketin 11 kentte 14 milyon insanı etkilediğini anlatan Kurum, kalıcı konutlar için yoğun çalışma yürüttüklerini vurguladı:

Murat Kurum vatandaşlarla görüşerek sorunlarını dinledi.

İlk etapta 319 bin konut

“Cumhuriyet tarihimizin en büyük konut seferberliğini, en büyük afet dönüşüm sürecini tarihte görülmemiş bir hızla 11 ilimizde aynı anda başlattık. Afet bölgesinde ilk etap inşa edeceğimiz 319 bin konutumuzun, tüm mikro bölgeleme, jeolojik ve zemin etütlerini tamamladık. İlk sözleşmelerimizi imzaladık. Adıyaman’da merkez İndere, Kahta Erikdere, Besni Eskiköy, Gölbaşı Yukarıçöplü mahallelerinde 47 bin 350 konut ve 13 bin 987 köy evi inşa edeceğiz. Bölgenin zemin etütlerine başladık, mart ayında ilk kazmayı vuracağız. 21 Şubat’tan bu yana yani 1 haftada Gaziantep’te 3 bin 377, Adıyaman’da 1161, Kilis’te 645, Adana’da 590, Hatay’da 1185, Kahramanmaraş’ta 3 bin 826, Şanlıurfa’da 897, Malatya’da 948, Osmaniye’de 152 olmak üzere 12 bin 781 konutumuzun yapımını başlattık. İnşallah önümüzdeki 2 ay içinde 11 ilimizin tamamında toplam 244 bin 343 konutumuzun temelini atacak, inşa sürecini başlatmış olacağız. Kalan konutlarımızı da şehir merkezlerinde zemin etütlerini tamamlayıp kültürel dokuyu da koruyarak inşa edeceğiz.”

Kahramanmaraş’ta ilk kazma vuruldu

Deprem bölgesinde yeniden inşa kapsamında ilk kazma Kahramanmaraş’ta vuruldu. Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “İstişarelerle belirlediğimiz, zemin etüt ve mikro bölgeleme çalışmaları tamamlanan, konut yapımına uygun bulunan alanlarda hızla inşaata başlıyoruz. TOKİ’miz Kahramanmaraş Pazarcık’ta 839, Afşin’de 501 konut için kazmayı vurdu.”


#Konut
#Murat Kurum
#STK
#Deprem
39 dakika önce
default-profile-img
İki ayda 244 bin konutun temeli atılacak
Bir taşı bile zayi etmeyiz: Antakya’daki tescilli 800 eserin üçte biri ağır hasarlı
Z Raporu'nun mart sayısı bayilerde: Deprem ekonomiyi nasıl etkiler
Bakan Bozdağ, 11 şehirdeki seçmenlerin durumunu açıkladı: Depremzede gittiği şehir için oy kullanacak
Bu seçimde miting yok
Deprem komisyonu kuruldu
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.