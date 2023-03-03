İki ayda 244 bin konutun temeli atılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da incelemelerde bulundu. İki bakan, STK temsilcileri ile yaptıkları toplantıdan sonra açıklamalarda bulundu. Bölgede tüm imkanların seferber edildiğini kaydeden Murat Kurum, 11 ilde 4 milyon 953 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 622 bin binada inceleme yaptıklarını, 604 bin 856 bağımsız bölümü olan 212 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu kaydetti. Felaketin 11 kentte 14 milyon insanı etkilediğini anlatan Kurum, kalıcı konutlar için yoğun çalışma yürüttüklerini vurguladı:

Murat Kurum vatandaşlarla görüşerek sorunlarını dinledi.

İlk etapta 319 bin konut

“Cumhuriyet tarihimizin en büyük konut seferberliğini, en büyük afet dönüşüm sürecini tarihte görülmemiş bir hızla 11 ilimizde aynı anda başlattık. Afet bölgesinde ilk etap inşa edeceğimiz 319 bin konutumuzun, tüm mikro bölgeleme, jeolojik ve zemin etütlerini tamamladık. İlk sözleşmelerimizi imzaladık. Adıyaman’da merkez İndere, Kahta Erikdere, Besni Eskiköy, Gölbaşı Yukarıçöplü mahallelerinde 47 bin 350 konut ve 13 bin 987 köy evi inşa edeceğiz. Bölgenin zemin etütlerine başladık, mart ayında ilk kazmayı vuracağız. 21 Şubat’tan bu yana yani 1 haftada Gaziantep’te 3 bin 377, Adıyaman’da 1161, Kilis’te 645, Adana’da 590, Hatay’da 1185, Kahramanmaraş’ta 3 bin 826, Şanlıurfa’da 897, Malatya’da 948, Osmaniye’de 152 olmak üzere 12 bin 781 konutumuzun yapımını başlattık. İnşallah önümüzdeki 2 ay içinde 11 ilimizin tamamında toplam 244 bin 343 konutumuzun temelini atacak, inşa sürecini başlatmış olacağız. Kalan konutlarımızı da şehir merkezlerinde zemin etütlerini tamamlayıp kültürel dokuyu da koruyarak inşa edeceğiz.”

Kahramanmaraş’ta ilk kazma vuruldu

Deprem bölgesinde yeniden inşa kapsamında ilk kazma Kahramanmaraş’ta vuruldu. Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “İstişarelerle belirlediğimiz, zemin etüt ve mikro bölgeleme çalışmaları tamamlanan, konut yapımına uygun bulunan alanlarda hızla inşaata başlıyoruz. TOKİ’miz Kahramanmaraş Pazarcık’ta 839, Afşin’de 501 konut için kazmayı vurdu.”



