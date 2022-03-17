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ANKARA

İki İyilik camide buluştu

Cumhuraşkanı Erdoğan'ın elinden 'İyilik Ödülü' alan marangoz Ali Önder ve imam Ahmet Aydemir, güzelleştirdikleri camilerle hayır duaları alıyorlar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İki İyilik camide buluştu
İmam Ahmet Aydemir ise Nevşehir’de görev yaptığı Taşlıbel Camisi’ni çiçek bahçesine çevirdi.

Biri el emeği göz nuru ile diğeri ise geleceğimiz çocuklarla camilere çiçekler açtırdı. Asırlık çınar Ali Önder (87) atalarımızın ‘İşleyen demir ışıldar’ sözünden hareketle ilerleyen yaşına rağmen hâlâ iş başında. Ali amca minber, kürsü ve mihrapların tamirinden para değil Allah rızasını kazanmak istiyor.

İmam Ahmet Aydemir ise Nevşehir’de görev yaptığı Taşlıbel Camisi’ni çiçek bahçesine çevirirken, çiçeklere çocukların isimlerini vererek, camiyi severek geldikleri bir yer haline getiriyor. Önder amca ile Aydemir’in mütevazı çabaları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın elinden aldıkları İyilik Ödülü ile taçlandı. Sivas’ın Suçatı beldesinde yaşayan Ali Önder ile Nevşehir’de görev yapan Aydemir, duygularını, hikayelerini Yeni Şafak’a anlattı.

Ali Önder
Ali Önder

ADETA HAYIR FABRİKASI

Marangoz Ali Önder: "Ben bu işi sadece Allah rızası ve camilere hizmet etmek için yaptım. Şu anda 87 yaşındayım. Mesleği babamdan öğrendim. Baba yadigarı bana bu. Allah izin verirse daha da yapmaya devam edeceğim. Minberleri bin yıl yaşayan ceviz ağacından yapıyorum. Zanaatımı Türkiye’nin farklı illerinde yaptım.

Camilere 25 tane minber, 8 mihrap, 7 kürsü, 16 rahle yaptım. Bir tanıdık internette paylaştı, sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ödül aldık. İstanbul, İzmir, Trabzon, Erzurum, Kayseri, Sivas ve Malatya’da bu işi yaptım. Şimdi Sivas Ulu Camii’ne mihrap, minber ve kürsü yapmamı rica ettiler, onun için çalışıyorum.”

Bu cami herkesi kendine hayran bırakıyor: Nevşehirli imam camiyi adeta botanik bahçesine dönüştürdü
FOTOĞRAF 13
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Esentepe Mahallesi'ndeki Taşlıbel Camisi'nde 1992 yılında göreve başlayan Aydemir, 1995 yılından itibaren camiye evinde hobi amaçlı yetiştirdiği çiçeklerden getirmeye başladı.<br><br>
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Mahalle sakinlerinin de desteğiyle zamanla adeta botanik bahçesine dönüştürülen caminin adı da iki yıl önce Çiçekli Cami olarak değiştirildi. Camide, 300'den fazla saksı çiçeği bulunuyor.
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İmam hatip Ahmet Aydemir camiyi mahallelilerin ve çocukların daha çok ilgisini çekecek hale getirdiği için mutluluk duyduğunu söyledi.<br><br>
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Bu çalışmasından dolayı geçen yıl Türkiye Diyanet Vakfı tarafından verilen \"Uluslararası İyilik Ödülü\"nü kazandığını anlatan Aydemir, şöyle konuştu:<br><br><br><br>\"1995 yılında evimden çiçek getirmeye başladım. Cami cemaatinin hoşuna gitti, onlar da getirdi. Yaz kursuna gelen öğrencilerin dikkatini çekti. Şu an mahallemizdeki 300 öğrencinin camide çiçeği var. Buraya gelirler bakım yaparlar. Gayemiz camiyi, çiçeği, canlıyı ve çevreyi sevdirmek...
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Çiçeği seven çocuğun asla çevresine zararı olmaz, biz de böyle bir neslin yetişmesine vesile oluyoruz. Cenabı Allah'ın yeryüzündeki evleri olan camilerin her şeyin en güzeline layık olduğuna inanıyorum. Botanik bahçesi gibi olan bu camide çiçekler arasında ibadet yapmanın zevki ayrı oluyor.\"
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\"Yeşil bir alanda görevi yerine getiriyoruz\" <br><br><br><br>Mahalle sakinlerinden İsmail Erdoğmuş da camiye gelenlerin girişten itibaren çiçeklerle karşılandığını, görüntünün kendilerini etkilediğini aktararak, \"Ahmet hocadan Allah razı olsun. Buraları bu şekle getirip ayrı bir dekor kazandırdı. İnsan burada ormanların arasında namaz kılıyormuş gibi oluyor. Yeşil bir alanda görevi yerine getiriyoruz, çok memnunuz.\" dedi.
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Ankara'dan gelerek Çiçekli Cami'yi ziyaret eden Feyzullah Okumuş, \"Camide çiçeklerin oluşturduğu güzelliği çevremdekilere anlatmak için fotoğraflar çektim. Herkes çiçek yetiştirir, bunu yaparken bakımını yapıp sürdürmek önemli. Burada bunu gördük. Allah razı olsun.\" ifadelerini kullandı.
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Camide yaz kursuna geldiği dönemde sahiplendiği çiçeğin bakımını yapan çocuklardan Emir Erkek de bazı günler içeride namaz kılıp çiçeği ile ilgilendiğini dile getirdi.
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Bu cami herkesi kendine hayran bırakıyor: Nevşehirli imam camiyi adeta botanik bahçesine dönüştürdü
Nevşehirli imam hatip Ahmet Aydemir, görev yaptığı caminin içerisini çiçeklerle donatarak adeta botanik bahçesi haline getirdi. Aydemir "1995 yılında evimden çiçek getirmeye başladım. Cami cemaatinin hoşuna gitti, onlar da getirdi. Yaz kursuna gelen öğrencilerin dikkatini çekti. Şu an mahallemizdeki 300 öğrencinin camide çiçeği var. Buraya gelirler, bakım yaparlar. Gayemiz camiyi, çiçeği, canlıyı ve çevreyi sevdirmek" dedi. Mahalle sakinlerinden İsmail Erdoğmuş ise "İnsan burada ormanların arasında namaz kılıyormuş gibi oluyor" ifadelerini kullandı.

ÇİÇEK SEVEN İNSANA ZARAR VERMEZ

Cami imamı Ahmet Aydemir: "Çiçeği seven çocuk canlıyı seviyor, tabiatı seviyor, çevreyi seviyor, dolayısıyla insanı seviyor. İnsanı seven bir neslin yetişmesine öncülük ediyoruz. Böyle nesiller dünyada çoğalırsa, hiçbir canlıya zarar gelmez. İnsana zarar gelmediği, huzurlu ve mutlu ortamlar çoğalır. Camiye çiçeklerle beraber kültür merkezi de açtık. Burada aileler sosyal aktivitelerle vakit geçirebiliyor. Bu çalışmaları yaparken ödül almak aklımıza hiç gelmedi. Diyanet İşleri Başkanlığı, bizi arayıp ödül vereceklerini söylediğinde çok duygulandım. Demek ki marifet iltifata tabidir. Yapılan iyilikler boşa gitmiyor."

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