İki İyilik camide buluştu

Biri el emeği göz nuru ile diğeri ise geleceğimiz çocuklarla camilere çiçekler açtırdı. Asırlık çınar Ali Önder (87) atalarımızın ‘İşleyen demir ışıldar’ sözünden hareketle ilerleyen yaşına rağmen hâlâ iş başında. Ali amca minber, kürsü ve mihrapların tamirinden para değil Allah rızasını kazanmak istiyor.
İmam Ahmet Aydemir ise Nevşehir’de görev yaptığı Taşlıbel Camisi’ni çiçek bahçesine çevirirken, çiçeklere çocukların isimlerini vererek, camiyi severek geldikleri bir yer haline getiriyor. Önder amca ile Aydemir’in mütevazı çabaları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın elinden aldıkları İyilik Ödülü ile taçlandı. Sivas’ın Suçatı beldesinde yaşayan Ali Önder ile Nevşehir’de görev yapan Aydemir, duygularını, hikayelerini Yeni Şafak’a anlattı.
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Marangoz Ali Önder: "Ben bu işi sadece Allah rızası ve camilere hizmet etmek için yaptım. Şu anda 87 yaşındayım. Mesleği babamdan öğrendim. Baba yadigarı bana bu. Allah izin verirse daha da yapmaya devam edeceğim. Minberleri bin yıl yaşayan ceviz ağacından yapıyorum. Zanaatımı Türkiye’nin farklı illerinde yaptım.
Camilere 25 tane minber, 8 mihrap, 7 kürsü, 16 rahle yaptım. Bir tanıdık internette paylaştı, sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ödül aldık. İstanbul, İzmir, Trabzon, Erzurum, Kayseri, Sivas ve Malatya’da bu işi yaptım. Şimdi Sivas Ulu Camii’ne mihrap, minber ve kürsü yapmamı rica ettiler, onun için çalışıyorum.”
Cami imamı Ahmet Aydemir: "Çiçeği seven çocuk canlıyı seviyor, tabiatı seviyor, çevreyi seviyor, dolayısıyla insanı seviyor. İnsanı seven bir neslin yetişmesine öncülük ediyoruz. Böyle nesiller dünyada çoğalırsa, hiçbir canlıya zarar gelmez. İnsana zarar gelmediği, huzurlu ve mutlu ortamlar çoğalır. Camiye çiçeklerle beraber kültür merkezi de açtık. Burada aileler sosyal aktivitelerle vakit geçirebiliyor. Bu çalışmaları yaparken ödül almak aklımıza hiç gelmedi. Diyanet İşleri Başkanlığı, bizi arayıp ödül vereceklerini söylediğinde çok duygulandım. Demek ki marifet iltifata tabidir. Yapılan iyilikler boşa gitmiyor."