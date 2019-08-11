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TRABZON

İki yıl oldu Eren

11 Ağustos 2017'de şehit edilen Eren Bülbül’ün ikinci ölüm yıldönümü bu yıl Kurban Bayramı’na denk geldi. Oğlunun mezarı başında dua eden gözü yaşlı annesi “İki yıl oldu acısı dinmiyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehit Eren Bülbül
Şehit Eren Bülbül

Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017’de PKK’lı teröristlerin Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik’le birlikte şehit ettiği 15 yaşındaki Eren Bülbül, ikinci yılında anılıyor. Eren’in şehadeti Türkiye’yi yasa boğarken; odun taşırkenki fotoğrafı ile “Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın” paylaşımı hafızalarda derin iz bırakmıştı. Sevenlerinin “İyi ki varsın Eren” sözleriyle hatırladığı Bülbül, çalışkanlığı, vatan sevgisi ve kahramanlığıyla herkese örnek oldu.

GELECEK DİYE BEKLİYORUM

Eren’in ailesinin acısı ilk günkü tazeliğini koruyor. Oğlunun kabrini her gün ziyaret eden anne Ayşe Bülbül, “Acım çok büyük ve asla hafiflemez. Eren şehit oldu, oradan yüreğime biraz su serpiliyor ama bu acı, bu hüzün bitmez. İkinci yıl oldu ben hala Eren gelecek diye bekliyorum. Yatıyorum, kalkıyorum Eren. Uyurken bile onunla konuşuyorum” dedi. Şehit Eren’in ablası Gizem Bülbül de şunları söyledi: “Eren’in iki lafından biri ‘Ben şehit olacağım’ idi. Eren hep ‘Ben askere doğuya gideceğim, şehit olacağım’ derdi. Hep vatan sevgisi vardı. Eren’siz tam iki sene oluyor. Her adımımızda nereye gidersek gidelim, o bizimle. Eren bizim içimizde hep yaşıyor.”

  • Adı yaşıyor
  • Şehit Eren Bülbül hem memleketi hem de Türkiye'de unutulmuyor. Kahramanlığıyla gönüllerde taht kuran Eren'in adı memleketinin hemen her köşesinde çeşitli mekanlara verilerek yaşatılıyor. Eğitim gördüğü okul ve ilçeye yeni yaptırılan camiye “Eren Bülbül” adı verilirken, şehidin anısına bir de hatıra ormanı kuruldu. İlçenin yanı sıra il merkezinde de stadyumda, okullar, üniversiteler, cadde ve sokaklarda adı yaşatılan Eren'in anısına THY'nin filosuna yeni kattığı uçağa da "Maçka" ismi verilmişti. Terörle mücadelede Türkiye'nin elini güçlendiren Bayraktar SİHA'lardan birine Eren'in ismi verilirken, Türkiye dışında Somali'de de "Eren Bülbül Yetimhanesi" açıldı.

Eren Bülbül 2. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı
OYNAT 00:33
Eren Bülbül 2. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı
Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı mahallesinde 11 Ağustos 2017 günü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün 2. ölüm yıldönümü bu yıl Kurban Bayramı'na denk geldi.
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