Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eğitim
İkinci ara tatil başlıyor: Yarın okullarda son ders zili çalacak

İkinci ara tatil başlıyor: Yarın okullarda son ders zili çalacak

10:4227/03/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.
2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılına devam eden yaklaşık 20 milyon öğrenci, 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında ikinci ara tatilini yapacak. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki öğrenciler, bir haftalık tatil boyunca dinlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, bu eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 11-15 Kasım 2024'te yaptı. Ara tatilin ardından yarıyıl tatili de 20 Ocak Pazartesi günü başladı ve 31 Ocak Cuma günü sona erdi.


İkinci dönemin 3 Şubat'ta başlamasının ardından ikinci ara tatil 31 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ara tatil öncesi son derslerine yarın girecek.


9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.




#ara tatil
#Mİlli Eğitim Bakanlığı
#ÖĞRENCİ

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bir ilki yaşayacak! Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol kimdir?