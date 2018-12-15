İkinci Bahar’da sudoku eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi İkinci Bahar Emekli Evi’nde emekli vatandaşlara yönelik sosyal, kültürel faaliyetlerin yanı sıra Alzheimer ve Demans’ı önlemek amacıyla yapılan hafıza geliştirme teknikleri kapsamında sudoku eğitimi verilmeye başlandı.

Türkiye’de bir ilk olarak Mersin İkinci Bahar Emekli Evi’nde verilen sudoku eğitimi sayesinde emeklilerin hafızalarının güçlenmesi ve zihinlerinin dinlenmesi sağlanırken, olası yaşanabilecek unutkanlıkların da önüne geçilmesi hedeflendi.

SAĞLIKLI YAŞIYORLAR

‘Emeklilikte Sağlıklı Yaşam Projesi’ kapsamında başlatılan aktiviteler ile emekliler sağlıklı yaşıyor ve nörolojik hastalıkların önlenmesine yönelik etkinliklerle Alzheimer ve demans engelleniyor. Sohbet, dinlenme, oyun, sağlık, sanat ve kültür gibi her alanda emeklilere hizmet veren ve zamanlarını dolu dolu geçirmesini sağlayan Emekli Evi yeni etkinlikler ve sağlığa yönelik aktiviteleri ile emeklileri sağlıklı yaşama yönlendiriyor.

EGZERSİZ VE MÜZİK KEYFİ

Düzenlenen sosyal kültürel etkinliklerle emeklilerin ruh sağlığı düşünülürken, sağlıklı yaşam etkinlikleri ile de beden sağlıklarının korunması sağlanıyor. Egzersiz sonrası gerçekleştirilen müzikli şiir dinletisi ile de emekliler keyifli dakikalar geçiriyor. Emeklilerin yoğun ilgi gösterdiği ve oldukça memnun olduğu eğitimlerde zaman zaman sağlık taraması da gerçekleştiriliyor.