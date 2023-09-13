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İnanılmaz bir tırmanışla kurtarıldı

Mersin’de Morca Mağarası’nda mide kanaması geçirip mahsur kalan ABD’li dağcı Mark Dickey, tahliye çalışmasının 9. gününde kurtarıldı. AFAD koordinesindeki tahliyede 8 ülkeden 196 uzman görev aldı. 1000 metre derinlikten çıkarılan Dickey hastaneye kaldırılırken, “Bu çok zor, bu bir ilk. İnanılmaz bir tırmanış yapıp hayatımı kurtardılar” dedi.

04:00 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
ABD’li dağcı Dickey 7 aşamalı tahliyeyle kurtarıldı.

ABD’li dağcı Dickey 7 aşamalı tahliyeyle kurtarıldı.

Mersin Anamur’da bulunan Morca Mağarası’na keşif için gelen ABD’li dağcı Mark Dickey, zorlu bir mücadelenin ardından başarıyla tahliye edildi. Bin 276 metrede mide kanaması geçiren Dickey’i kurtarmak için 9 Eylül’den itibaren AFAD koordinesinde 8 ülkeden 196 uzman çalıştı. Türk ve Macar dağcıların işbirliğinde kurtarılan Dickey, yaşananları “İnanılmaz bir tırmanış” olarak yorumladı.


“BU ÇOK ZOR, BU BİR İLK...”

İlk etapta Macar dağcılara ulaştığını belirten Dickey, “Türk hükümetinin desteğiyle anında karşılık verdiler. 8 saat gibi bir sürede oradaydılar ve ikinci kez hayatımı kurtardılar. Avrupa Mağara Kurtarma Derneği ve çok sayıda organizasyon fark yarattı. Size söylemeliyim, bu çok zor, bu bir ilk” dedi.


MAĞARADA KAN KUSTU

Türk ve Macar dağcıların desteğiyle bin metrelik inanılmaz bir tırmanış yapıldığını ifade eden Dickey, “1000 metre daha aşağıya inerek hayatımı kurtardılar. Cidden sanki delirmişim gibiydi” diye anlattı. Kan kusmaya başladığını ifade eden Dickey, bilincini açık tutmak için büyük mücadele verdiğini ifade ederek, “Bilincimi tutmak zorlaşmaya başladı ve sanki yaşamayacakmışım gibi bir noktaya ulaştım” şeklinde konuştu.


HASTANEYE KALDIRILDI

Kurtarıldıktan sonra bölgede hazır bekletilen helikopterle Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen ABD’li dağcı, burada tedavi altına alındı. Başarıyla tamamlanan tahliye çalışmalarına, AFAD, UMKE, jandarma, Avrupa Mağara Kurtarma Derneği (ECRA) ve Türkiye Mağaracılık Federasyonu ekipleri katıldı.


Dar geçitler genişletildi

Ekiplerin sedye ile ilk olarak 700 metre derinlikte oluşturulan kampa götürülen Dickey, burada dinlendi. Bazı dar geçitlerin genişletilmesinin ardından kurtarma ekipleri, Dickey’in bulunduğu sedyeyi 500 metre derinlikteki diğer kampa ulaştırmak üzere harekete geçti. Mağaranın farklı katmanlarında oluşturulan kamplar üzerinden 7 aşamada gerçekleştirilen tahliye işlemi, 9’uncu günün ilk dakikalarında başarıyla tamamlandı.


#Mersin
#dağcı
#Morca Mağarası
#AFAD
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