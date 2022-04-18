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BALIKESİR

İnegöl’de çocuklarla buluştu

Altıeylül Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Onur Ayan tarafından yazılıp yönetilen “Ormanlar Kralı Ağustos Böceği” isimli çocuk tiyatrosu İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 22-27 Mart 1. Tiyatro Festivali’nde çocuklar ile buluşarak ilk turnesini gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İnegöl’de çocuklarla buluştu
“Ormanlar Kralı Ağustos Böceği”

Altıeylül Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Onur Ayan tarafından yazılıp yönetilen “Ormanlar Kralı Ağustos Böceği” isimli çocuk tiyatrosu İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 22-27 Mart 1. Tiyatro Festivali’nde çocuklar ile buluşarak ilk turnesini gerçekleştirdi. Kent Sahnesi’nin oyunu sergilemesinden dolayı gurur duyduklarını ifade eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Altıeylül’ü bir kültür-sanat kenti yapmak için genç yeteneklerimizi destekliyoruz. Daha önce tiyatro festivalimizde İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrolarını misafir ettik. Şimdi de İnegöl’de çocuk tiyatromuz sergilendi. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

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