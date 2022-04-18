İnegöl’de çocuklarla buluştu

Altıeylül Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Onur Ayan tarafından yazılıp yönetilen “Ormanlar Kralı Ağustos Böceği” isimli çocuk tiyatrosu İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 22-27 Mart 1. Tiyatro Festivali’nde çocuklar ile buluşarak ilk turnesini gerçekleştirdi. Kent Sahnesi’nin oyunu sergilemesinden dolayı gurur duyduklarını ifade eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Altıeylül’ü bir kültür-sanat kenti yapmak için genç yeteneklerimizi destekliyoruz. Daha önce tiyatro festivalimizde İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrolarını misafir ettik. Şimdi de İnegöl’de çocuk tiyatromuz sergilendi. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.
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