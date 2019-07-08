Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 4 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatlarda, PKK bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.