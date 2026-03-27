İş adamına 3 milyonluk şantaj: Beş şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Mart'ta saat 17.30 sıralarında M.E.A’nın önünü kesip darp ve tehditle 3 milyon TL isteyen kişilerin adreslerini tespit etti. Adreslere yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. 7 ev ve 2 işyerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 44 fişek, 2 pompalı tüfek ve pala olarak tabir edilen bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit suçlarından işlem başlatıldı.