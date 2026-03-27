Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gaziantep
İş adamına 3 milyonluk şantaj: Beş şüpheli yakalandı

23:2427/03/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber
Operasyonda silahlar ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı. (Foto: Arşiv)
Gaziantep’te bir iş adamının önünü keserek darp ve tehditle 3 milyon TL isteyen 5 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin adreslere düzenlediği baskınlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, şüpheliler hakkında yağma, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından işlem başlatıldı.

Gaziantep’te önünü kestikleri iş adamını M.E.A.'dan darp ve tehditle 3 milyon TL isteyen 5 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Mart'ta saat 17.30 sıralarında M.E.A’nın önünü kesip darp ve tehditle 3 milyon TL isteyen kişilerin adreslerini tespit etti. Adreslere yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. 7 ev ve 2 işyerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 44 fişek, 2 pompalı tüfek ve pala olarak tabir edilen bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit suçlarından işlem başlatıldı.



#Gaziantep
#Tehdit
#Darp
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
