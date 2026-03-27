İş adamına 3 milyonluk şantaj: Beş şüpheli yakalandı

Gaziantep’te bir iş adamının önünü keserek darp ve tehditle 3 milyon TL isteyen 5 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin adreslere düzenlediği baskınlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, şüpheliler hakkında yağma, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Mart'ta saat 17.30 sıralarında M.E.A’nın önünü kesip darp ve tehditle 3 milyon TL isteyen kişilerin adreslerini tespit etti. Adreslere yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. 7 ev ve 2 işyerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 44 fişek, 2 pompalı tüfek ve pala olarak tabir edilen bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit suçlarından işlem başlatıldı.