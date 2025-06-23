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İş arkadaşı kadını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

İş arkadaşı kadını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

19:2823/06/2025, Pazartesi
AA
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R.K. isimli şahıs, aynı iş yerinde çalıştığı Gülizar Yıldız'ı bıçaklayarak öldürdü.
R.K. isimli şahıs, aynı iş yerinde çalıştığı Gülizar Yıldız'ı bıçaklayarak öldürdü.

Şırnak'ta bir lokantada 29 yaşındaki iş arkadaşı kadını bıçakla öldüren şahıs gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan ellerinde taş ve sopalarla, lokantanın önüne gelen bir grup iş yerine zarar verdi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde iş arkadaşı kadını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Cudi Mahallesi İpekyolu üzerindeki bir lokantada Gülizar Yıldız'ın (29), iş arkadaşı R.K. (37) tarafından öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İş yerine saldırı

Bu arada ellerinde taş ve sopalarla öldürülen Yıldız'ın iş yerinin önüne gelen bir grup, iş yerine zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yeri çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İş yerinin mülk sahibi Bahattin Alkış, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yıldız'ın öldürülmesinde duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Yıldız'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Alkış, şunları kaydetti:

"Üzgünüz, üzüntülüyüz. Bu mekanın mülk sahipleri biziz. İşletmeci ile işçi arasında herhangi bir aile bağı ya da yakınlık yoktur. Olay, işletmecinin bilgisi dışında gelişmiştir. Sosyal medyada olaya ilişkin asılsız yorumlar yapılıyor. Mülk sahipleri olarak bu olayın takipçisiyiz. Olayın faili tutuklandı ancak bugün birtakım kişiler sosyal medya üzerinden örgütlenerek mülkümüze saldırı girişiminde bulunmuştur. Ailenin acısını paylaşıyoruz. Buranın işletmecisinin bu olayın dışındadır. Kimse bu olaydan farklı anlamlar çıkarmaya çalışmasın. Hukuk ne gerektiriyorsa zaten yapılacaktır."

Şırnak Barosundan yapılan açıklamada da "Bu vahşi saldırıyı ve cinayeti üzüntüyle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.



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