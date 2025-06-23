İş arkadaşı kadını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Bu arada ellerinde taş ve sopalarla öldürülen Yıldız'ın iş yerinin önüne gelen bir grup, iş yerine zarar verdi.

"Üzgünüz, üzüntülüyüz. Bu mekanın mülk sahipleri biziz. İşletmeci ile işçi arasında herhangi bir aile bağı ya da yakınlık yoktur. Olay, işletmecinin bilgisi dışında gelişmiştir. Sosyal medyada olaya ilişkin asılsız yorumlar yapılıyor. Mülk sahipleri olarak bu olayın takipçisiyiz. Olayın faili tutuklandı ancak bugün birtakım kişiler sosyal medya üzerinden örgütlenerek mülkümüze saldırı girişiminde bulunmuştur. Ailenin acısını paylaşıyoruz. Buranın işletmecisinin bu olayın dışındadır. Kimse bu olaydan farklı anlamlar çıkarmaya çalışmasın. Hukuk ne gerektiriyorsa zaten yapılacaktır."