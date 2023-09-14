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İskenderun’a yeni hastane yolda

Hatay’da yeni hastane inşaları hız kesmeden devam ediyor. Defne Devlet Hastanesi’nin ardından İskenderun Devlet Hastanesi’nin inşaatı büyük oranda tamamlandı. Hastanede 33 poliklinik, 36 yoğun bakım yatağı, 7 ameliyathane, 6 görüntüleme odası olacak. Üç hastanenin de inşası sürüyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 14/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Hastane, bölge halkı için önemli bir sağlık merkezi olacak.

Hastane, bölge halkı için önemli bir sağlık merkezi olacak.

Depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay’da kısa sürede hizmete sokulan Defne Devlet Hastanesi’nin ardından yeni sağlık tesisleri gün sayıyor. Depremden 1.5 ay sonra temeli atılan 200 yataklı İskenderun Devlet Hastanesi’nin inşaatı büyük oranda tamamlandı. Hastanenin şu anda ince işçilikleri yapılıyor. Cebike Mahallesi’nde 20 bini kapalı olmak üzere 90 bin metrekare alanda inşa edilen hastanede çalışmalar 24 saat esasına göre yürütülüyor.


ÜÇÜNCÜ BASAMAK HİZMET

Hastanede 33 poliklinik, 36 yoğun bakım yatağı, 7 ameliyathane, 6 görüntüleme odası, MR, tomografi, tam kapsamlı laboratuvar, bronskopi, 2 endoskopi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, onkoloji merkezi ve KVC ünitesi bulunacak. Hastane 850’ye yakın sağlık personeli ve tam teşekküllü modern tıbba uygun görüntüleme merkeziyle yakın bir zamanda sağlık hizmeti vermeye başlayacak. Hastanede bu kapsamda üçüncü basamak sağlık hizmeti verilecek.


#İskenderun
#Hatay
#hastane
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