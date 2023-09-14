İskenderun’a yeni hastane yolda

İstanbul’da aniden bastıran sağanak yağış bazı noktalarda sele neden olurken İstanbul’da can kaybı da yaşanmıştı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ve bazı sağlık merkezlerinde su baskını yaşandığı konusuna ilişkin İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, "Biz sağlık alt yapısı olarak her türlü afete hazırız, arkadaşlarımız bunu hem covid, hem de depremde gösterdi. Çok şiddetli, afet seviyesinde olan bir yağış. Hem Başakşehir Devlet hem Çam ve Sakura Şehir Hastanelerimizin özellikle zemin ve bodrum katlarında bir su basması oldu ama sağlık hizmeti hiç aksamadı" dedi.