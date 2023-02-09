İsmailağa gönüllüleri de bölgede

Deprem haberini aldığı ilk andan itibaren kriz masası oluşturan İsmailağa Derneği, 10 il ve komşu şehirlerde faaliyet gösteren derneklerle irtibat kurdu. Bölgeye giden dernek gönüllüleri, Pazartesi sabah erken saatlerden itibaren sıcak çorba ekmek, su, battaniye ve kışlık giyecek yardımlarını dağıtmaya başladı. Ağır yıkımlar sebebiyle temel gıda maddeleri temin edilemeyen bölgelere, komşu illerdeki dernek gönüllülerinin koordinasyonuyla temel gıda, battaniye ve diğer ihtiyaç maddeleri ulaştırıldı. Konya’dan Malatya’ya, Sivas’tan Elbistan ve Afşin’e 2’şer TIR yardım ulaştıran İsmailağa Derneği, Türkiye’nin dört bir yanından yüklenen TIR’ları da afet bölgesine sevk etti. Depremden etkilenen 10 afet bölgesine 5’er hoca gönderen dernek, burada vatandaşların manevi ihtiyaç ve cenaze işleriyle ilgilenilmesini de sağladı.