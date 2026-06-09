İsrail Türkiye'deki Gazze eylemlerini fişlemiş

Soykırımcı İsrail’in, dünya genelinde Filistin’e destek için yapılan gösteri ve eylemleri fişleyip rapor olarak yayınladığı ortaya çıktı. İsrail Diaspora İşleri ve Antisemitizmle Mücadele Bakanlığı’nın yayınladığı rapor, Türkiye’deki eylemlerin de adım adım takip edildiğini gözler önüne serdi. Raporda, Türkiye’de geçen yıl düzenlenen 12 eylem yer alıyor. Bu eylemler ayrı başlıklar altında detaylı şekilde raporlanmış. Kamuoyunda tanınan, toplumsal etkisi yüksek kişiler takip edilmiş. Raporda eylemleri düzenleyen grup ve STK’ların isimleri ile eylemlerin düzenlendiği alanların tek tek kayıt altına alındığı görülürken, bu eylemlerden çoğu “orta risk” seviyesinde, birisi de “yüksek risk” notuyla kayda geçmiş. İşte raporda yer alan Türkiye’deki o 12 eylem:

* 1 Ocak 2025’te Galata Köprüsü’nde düzenlenen büyük Filistin yürüyüşü,

* 4 Ocak 2025’te İzmir Konak Cumhuriyet Meydanı’nda “Filistin İçin 1000 Genç” grubu tarafından gerçekleş-tirilen protesto,

* 6 Şubat 2025’te Open Rafah ve İHH tarafından ABD Konsolosluğu önünde düzenlenen eylem,

* 13 Haziran 2025’te Open Rafah tarafından Mısır Konsolosluğu önünde gerçekleştirilen eylem, 'yüksek risk' kategorisinde fişlenmiş. Bu eylemin yanına gazeteci Adem Özköse, yönetmen Tülay Gökçimen, şair Dursun Ali Erzincanlı ve sunucu Bekir Develi’nin ismi not edilip, “Filistin yanlısı aktivistler, Refah Sınır Kapısı’nın açılmasını savunmak amacıyla Küresel Gazze Yürüyüşü adı verilen bir yürüyüş düzenleyecekler” diye yazılmış.

* 14 Haziran 2025’te “Filistin’e Özgürlük” grubu tarafından Kadıköy Müze Gazhane ve İskele Meydanı’nda düzenlenen etkinlik,

* 15 Haziran 2025’te “Filistin’e Özgürlük” grubu tarafından Ankara Sakarya Caddesi’nde gerçekleştirilen eylem,

* 26 Haziran 2025’te Open Rafah tarafından Mısır Konsolosluğu önünde düzenlenen eylem,

* 28 Haziran 2025’te Bursa, Mersin ve İstanbul’da eş zamanlı olarak “Siyonist Sisteme Karşı Gençlik Kolektifi” tarafından yapılan eylemler,

* 31 Temmuz 2025’te Open Rafah tarafından Mısır Konsolosluğu önünde düzenlenen İsrail karşıtı protesto,

* 7 Ağustos 2025’te Open Rafah tarafından Mısır Konsolosluğu önünde gerçekleştirilen eylem,

* 23 Ağustos 2025’te Open Rafah tarafından Karaköy Harbor’da düzenlenen eylem,

* 28 Aralık 2025’te Saraçhane Parkı’nda İstanbul Genç İHH ve İstanbul İHH Çocuk tarafından gerçekleştirilen etkinlik tek tek analiz edilmiş.

20 ülkede 4 bin 73 eylem

Rapor, sadece geçen yıl 20 ülkede 4 bin 73 İsrail karşıtı eylem düzenlendiği bilgisi veriliyor. Türleri ve hedef gruplarına göre sınıflandırılan eylemler, haftalık, 2 haftalık ve kişi-kurum bazlı olarak ayrılmış. İsrail, eylemlerin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarını da takibe almış. Geçen yıl sosyal medya platformu X’te 125 milyon Siyonizm karşıtı paylaşım yapıldığı belirtiliyor. Filistin’e destek içeriklerinin sosyal medya üzerinden anlık olarak takip edildiği, etkileşim oranları ve organizasyon ağlarının analiz edildiği kaydediliyor. Öte yandan İsrail’in tüm bu dijital takip faaliyetlerini “monday.com” altyapısı üzerinden yürüttüğü öğrenildi.







