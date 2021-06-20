Gündem İstanbul Güngörende çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı
İSTANBUL

İstanbul Güngören'de çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı

İstanbul'da dün yaşanan 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından, Güngören'de bir binada çatlaklar oluştu. Aynı zamanda bir balkonunda çökme yaşanan 4 katlı bina boşaltılarak mühürlendi.

Haber Merkezi DHA
İstanbul Güngörende çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı
Dairelerden birinin ise balkonunda çökme oldu.

İstanbul'da dün olan 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Güngören Sanayi Mahallesi'nde 16 daire 5 iş yerinin bulduğu 4 katlı binada çatlaklar oluştu. Dairelerden birinin ise balkonunda çökme oldu. Bina sakinleri kendilerini dışarı attı.

DHA

Olay yerine gelen zabıta ekipleri bina sakinlerinin evlerinden çıkmasını istedi. Bina ekipler tarafından şerit çekilerek mühürlendi. Bina sakinlerinin bir kısmı akrabalarına giderken, bir kısmı ise otellere yerleştirildi.

DHA

İstanbul'da korkutan deprem
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İstanbul'da korkutan deprem


Bina sakini Muammer Erdem, "Dün akşam zabıta ekipleri geldi. Binanın depreme elverişli olmadığını söylediler. Buradaki kişiler otellere yerleştirildi. Toplamda 16 daire var 5 ise iş yeri var" dedi.

"Deprem sonrası sesler gelmiş"

Remzi Özer ise, "Ben karşı apartmanda oturuyorum. Dün akşam saatlerinde herkes dışardaydı eşyaları ile birlikte. Deprem sonrası sesler gelmiş bir tane de balkonda çökme yaşandı. Test yapıp daha sonra ne olacağına karar verecekler" ifadelerini kullandı.

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