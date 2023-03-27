İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Andırın'ı yalnız bırakmadı

Sultangazi İlçe Millî Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, eğitimin ilk gününde Andırın’daki meslektaşları ve öğrencilerle buluştu
Kahramanmaraş Pazarcık merkezli yaşanan deprem felaketi sebebiyle eğitim öğretime ara verilen Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde bulunan 26 okulda bugün eğitim öğretime başlandı.
Depremin ilk günlerinden itibaren Sultangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Andırın İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile kardeş ilçe olarak belirlenmişti.
Deprem sonrası başlayan eğitim öğretimin ilk gününde Sultangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü kardeş okul projesi kapsamında Sultangazi ilçesinden Andırın’la eşleşen 26 okulun açılışında Andırın’da hazır bulundu.