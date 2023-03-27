İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Andırın'ı yalnız bırakmadı

Andırın'da deprem sonrası okulların açılmasının normalleşmeye büyük katkı sunduğunu belirten Tekbaş şöyle konuştu: "49 günlük aradan sonra eğitim öğretimle yeniden buluşturduğumuz çocuklarımızı Sultangazi ilçemizden 26 okulumuzu temsilen Andırın’a gelen idareci ve öğretmenlerimizle karşıladık. Öğrenci ve öğretmenlerimiz için getirdiğimiz hediyeleri takdim ettik. İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı’nın, İstanbul’daki öğretmen ve öğrencilerimizin sevgi ve selamlarını ilettik. Burada olmaktan çok mutluyuz. Bugün öğrencilerimizle keyifli ve eğlenceli vakit geçirdik. Öğrencilerimize uyum ve oryantasyon haftasında desteklerimiz ilk günden itibaren olduğu gibi devam edecek. Kardeş olmanın huzurunu bir kez daha içtenlikle yaşıyoruz. Yaralarımızı hızlı bir şekilde sarmaya devam edeceğiz. Allah böyle bir afeti bir daha bizlere yaşatmasın."