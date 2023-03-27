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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Andırın'ı yalnız bırakmadı

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli yaşanan deprem felaketi sebebiyle eğitim öğretime ara verilen Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde bulunan 26 okulda bugün eğitim öğretime başlandı.Deprem sonrası başlayan eğitim öğretimin ilk gününde Sultangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü kardeş okul projesi kapsamında 26 okulun açılışında Andırın’ı yalnız bırakmadı.

21:21 . 27/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sultangazi İlçe Millî Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, eğitimin ilk gününde Andırın’daki meslektaşları ve öğrencilerle buluştu

Sultangazi İlçe Millî Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, eğitimin ilk gününde Andırın’daki meslektaşları ve öğrencilerle buluştu

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli yaşanan deprem felaketi sebebiyle eğitim öğretime ara verilen Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde bulunan 26 okulda bugün eğitim öğretime başlandı.

Depremin ilk günlerinden itibaren Sultangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Andırın İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile kardeş ilçe olarak belirlenmişti.

Deprem sonrası başlayan eğitim öğretimin ilk gününde Sultangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü kardeş okul projesi kapsamında Sultangazi ilçesinden Andırın’la eşleşen 26 okulun açılışında Andırın’da hazır bulundu.

Sultangazi İlçe Millî Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, eğitimin ilk gününde Andırın’daki meslektaşları ve öğrencilerle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve Sultangazi ilçesiyle kardeş olan Andırın ilçesinde depremin ilk günlerinden itibaren çalışmalar yürüttüklerini belirtti.
Andırın'da deprem sonrası okulların açılmasının normalleşmeye büyük katkı sunduğunu belirten Tekbaş şöyle konuştu: "49 günlük aradan sonra eğitim öğretimle yeniden buluşturduğumuz çocuklarımızı Sultangazi ilçemizden 26 okulumuzu temsilen Andırın’a gelen idareci ve öğretmenlerimizle karşıladık. Öğrenci ve öğretmenlerimiz için getirdiğimiz hediyeleri takdim ettik. İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı’nın, İstanbul’daki öğretmen ve öğrencilerimizin sevgi ve selamlarını ilettik. Burada olmaktan çok mutluyuz. Bugün öğrencilerimizle keyifli ve eğlenceli vakit geçirdik. Öğrencilerimize uyum ve oryantasyon haftasında desteklerimiz ilk günden itibaren olduğu gibi devam edecek. Kardeş olmanın huzurunu bir kez daha içtenlikle yaşıyoruz. Yaralarımızı hızlı bir şekilde sarmaya devam edeceğiz. Allah böyle bir afeti bir daha bizlere yaşatmasın."
#Milli Eğitim Bakanlığı
##kahramanmaraş
#andırın
#okul
29 dakika önce
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