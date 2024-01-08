İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Tarih belli oldu: 10 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 7 günlük hava tahmin raporuna göre haftaya yurt genelinde kar yağışı etkili olacak. Megakent İstanbul için ise kar yağışı beklentisi sürüyor. Yeni yılın ikinci haftasından itibaren kar yağışının görülme olasılığı yüzde 90 olarak açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise bugün yayımladığı tahminde 3 il için sarı kodlu uyarı verdi. İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte İstanbul için güncel hava durumu raporu.