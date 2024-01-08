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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Tarih belli oldu: 10 derece birden düşecek

İstanbul'da hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman da kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının bu akşam saatlerinden itibaren 8 ila 10 derece birden düşeceğini belirten AKOM, İstanbulluları uyardı.

13:05 - 8/01/2024 Monday
Güncelleme: 13:07 - 8/01/2024 Monday
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının bu akşam saatlerinden itibaren 8 ila 10 derece birden düşmesinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, İstanbul'da kış değerlerine gerileyecek sıcaklıklarla sağanak geçişlerinin yaşanacağı anlatıldı.


Açıklamada, hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olmasının beklendiği aktarıldı.

Hava sıcaklıklarının 16 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyretmesinin tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, sıcaklıkların 17-25 Ocak arasında ise mevsim normalleri civarında seyretmesinin öngörüldüğü duyuruldu.






#İstanbul
#Kar
#AKOM
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