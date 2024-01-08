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Beklenen kar yağışı için verilen tarih değişti! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Salı gününden itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının azalması bekleniyor. Öte yandan İstanbul için bu hafta beklenen kar yağışı için tarih değişti. Beklenen kar geliyor. Peki, kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da kar yağışı tarihi...

08:57 - 8/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Kar yağışı
Kar yağışı

İstanbul'a kar yağışı son dakika tahminleri gelmeye devam ediyor. Son olarak AKOM ve Meteoroloji'den yapılan uyarılarla İstanbul'a kar yağacağı belirtildi. AKOM, İstanbul hava durumu ve kar yağışı hakkında son dakika açıklamalarda bulundu. İşte, İstanbul'a ne zaman kar yağacağına ilişkin detaylar.

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

AKOM'dan yapılan uyarıda, 'İstanbul'da önümüzdeki hafta başından itibaren soğuk hava dalgasının etkili olması beklenmektedir. Bir süredir mevsim normallerinin 2-5 C° üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, 9-15 Ocak tarihleri arasında mevsim normallerine ve altına inerek sıcaklıkların kar değerlerine inmesi beklenmektedir.' denildi.

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Hava sıcaklığı ülke genelinde 10 derece birden düşerek mevsim normallerinde seyredecek.

Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım kar yağışı beklenen bölgelerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Karadeniz üzerinden gelen yağışlı havayla birlikte yarın öğle saatlerinden itibaren yurdun kuzey batı kesimlerinden başlayarak karla karışık yağmur ve yer yar kar yağışı olması bekleniyor. Kar yağışı yurdun kuzey bölgelerinde daha yoğun hissedilecek. Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Batı Karadeniz’in iç kesimleri Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olma ihtimali yüksek."

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3 büyükşehirde de yağış bekleniyor

3 büyükşehirde haftanın ilk üç günü yağışlı geçecek.

Ankara'da pazartesi ve yarın kuvvetli yağış etkili olacak. Çarşamba günü karla karışık yağmur beklenirken hava sıcaklığı 5 dereceye düşecek.

İstanbul'da yarın Anadolu yakasında kuvvetli yağış görülecek. Çarşamba günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı 5 dereceye düşecek.

İzmir'de 3 gün yağmur etkili olacak, sıcaklık 9 dereceye kadar inecek.

Kutup soğukları geliyor

Kente kasımda yağan karın özellikle Pendik, Ümraniye, Beykoz, Üsküdar, Kartal, Silivri, Çatalca, Başakşehir gibi bölgelerinin yüksek kesimlerinde etkili olduğunu hatırlatan İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, "Balkanlar üzerinden gelen yeni soğuk hava kütlesi önümüzdeki haftayla birlikte Türkiye'ye, Batı Karadeniz ve Trakya üzerinden giriş yapacak. Stratosferdeki ısınmanın devam etmesi, kutup girdabının yavaşlamasına ve bozulmasına neden olduğu için kutup soğuklarının Avrupa veya Sibirya üzerinden gelme ihtimali artıyor" ifadelerini kullandı.

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