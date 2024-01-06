Diyarbakır için kar yağışı uyarısı

Yoğun kar yağışları Doğu Anadolu bölgesinde etkisini sürdürüyor. Van'ın 3 ilçesinde etkili olan kar nedeniyle, ilk ve orta dereceli eğitime bir gün ara verilirken Bitlis'te de yoğun kar nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde okullar tatil edildi.