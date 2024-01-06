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Diyarbakır için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Diyarbakır 15. Bölge Müdürlüğü, bölge için soğuk hava ve kar yağışı uyarısında bulundu.

Semih Bozkuş
01:02 - 6/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Diyarbakır'da kar yağışı (Foto: Arşiv)
Diyarbakır'da kar yağışı (Foto: Arşiv)

Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, bölge için kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü tahmin verilerine göre, bölgenin 7 Ocak'tan itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

10 Ocak'tan itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte yağışların yağmur, yer yer karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Soğuk ve yağışlı havanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasına dikkat çekildi.



#Kar Yağışı
#Diyarbakır
#Meteoroloji
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