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İstanbul'da dehşet: Köpekleri acımasızca dövüştürüp kameraya kaydettiler

İstanbul Eyüpsultan'da bir grup, kangal cinsi iki köpeği acımasızca dövüştürüp, o anları kameraya kaydetti. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük tepki topladı.

Haber Merkezi DHA
Sosyal medyada yayınlanan görüntüler tepki topladı.
Sosyal medyada yayınlanan görüntüler tepki topladı.

Kemerburgaz Mahallesi'nde geçen hafta bir grup tarafından yasadışı köpek dövüşü organize edildi. Boş bir arazide iki kangal köpeğinin dövüştürülmesini çok sayıda kişi izledi. Köpek dövüşünü izleyenlerin, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları görüldü. İzleyiciler arasında bulunan bir kişi o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.

Köpek ile kobra yılanının ölümcül kavgası
OYNAT
Köpek ile kobra yılanının ölümcül kavgası
Terrier ırkı köpekle kobra yılanının dövüş anı kameralara böyle yansıdı.

"Yanaşmayın rahat bırakın köpekleri"

Görüntülerde, köpekler birbirleriyle dövüşürken, yaklaşmamaları yönünde izleyenler sık sık uyarıldı. Dövüş sırasında bir kişi, "Yanaşmayın, köpekleri rahat bırakın" derken, oradakilerin sık sık "haydi oğlum" şeklinde köpeklere seslendikleri görüldü. Dövüşen köpeklerin birbirlerine üstünlük sağlayamaması üzerine dövüş sona erdirildi.

Köpekleri dövüştürüp çocuklara izlettirdiler!
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Köpekleri dövüştürüp çocuklara izlettirdiler!
Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Topaç köyünde bir grup tarafından yaptırılan köpek dövüşü çocuklara da izlettirildi. İnsanın kanını donduran görüntüleri çocuklar ellerindeki cep telefonu ile kaydetti.

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