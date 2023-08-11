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İstanbul'da faciadan dönüldü: Metrobüs yolcu indiren metrobüse çarptı

Üsküdar ve Beyoğlu'nda sabah saatlerinde metrobüs kazaları meydana geldi. Yaşanan iki ayrı metrobüs kazasında yaralanan olmadı. Üsküdar'da, durakta yolcu indiren metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüsün çarpması sonucu araçlarda hasar oluştu.

13:25 . 11/08/2023 Cuma
AA
Üsküdar'da metrobüs yolcu indiren metrobüse çarptı.

Üsküdar'da metrobüs yolcu indiren metrobüse çarptı.

İlk kaza Beyoğlu Halıcıoğlu istasyonu yakınlarında saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Metrobüs, kayganlaşan yolda bariyerlere çarptı. Metrobüste bulunan yolcular istasyona yürüyerek gitti. Saat 08.00 sıralarında ise Üsküdar Altunizade istasyonuna gelen bir metrobüs önünde duran metrobüse çarptı. Kazanın etkisiyle aracın camları kırılırken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.


Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle araçlarda hasar meydana geldi.

Metrobüs yolunda kaza yapan araçların çekilmesi sırasında trafik akışının tek yönlü sağlanması nedeniyle yoğunluk oluştu.

Kaza yapan metrobüslerin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.



#Metrobüs
#trafik
#Üsküdar
#İstanbul
#kaza
2 saat önce
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