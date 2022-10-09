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HAKKÂRİ

İsviçre'den Türkiye'ye bisikletle geldi

İsviçre’den bisikletle Türkiye’ye gelen Robert Porchet, yaklaşık 5 bin kilometre pedal çevirdi. Hakkari’nin Yüksekova ilçesine, 2 ayda geldiğini belirten Porchet, “Amacım; dünyayı dolaşmak. Türkiye, harika bir ülke; insanları çok sıcak ve misafirperver" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsviçreden Türkiyeye bisikletle geldi
2 ayda 5 bin kilometre pedal çevirdi.

İsviçre’de yaşayan Robert Porchet, 2 ay önce ülkesinden bisikletiyle yola çıktı. Porchet, sırayla Fransa, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Yunanistan’dan sonra Türkiye’ye ulaştı. Şimdiye kadar 10 ülke gezdiğini anlatan Porchet’in Türkiye’deki son durağı ise Hakkari’nin Yüksekova ilçesi oldu.

BİR AYDA İSTANBUL

Bisikletle 1 ayda İsviçre’den İstanbul’a geldiğini anlatan Porchet, “1 aydır da Türkiye’yi dolaşarak Yüksekova’ya ulaştım. Buradan da İran üzerinden Azerbaycan’a gitmeyi hedefliyorum. 2 aydır pedal çeviriyorum. Yaklaşık 5 bin kilometre pedal çevirdim. Türkiye’ye ikinci gelişim. 12 yıl önce yine Türkiye’yi görmek için gelmiştim” dedi.

SIRTINDA 40 KİLO TAŞIYOR

Yaptığı seyahatin amacına ilişkin İsviçreli sporcu, “Amacım dünyayı dolaşmak, insanları ve kültürleri tanımak” dedi. Bisikletinin, bagajında 40 kilo olduğunu anlatan Porchet, kamp yapmak ve yemek pişirmek için tüm donanımının bulunduğunu belirtti. Yolda olduğu sürede, sakin yerlerde çadır kurup uyuduğunu anlatan gezgin, seyahatini bisikletle yapmayı tercih ettiğini dile getirdi.

Her gün 15 kilometre yol gidip sokak hayvanlarını besliyor
FOTOĞRAF 8
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Etimesgut ilçesinde oturan işçi emeklisi Kenan Düşünsel, 16 yıldır her gün yaklaşık 15 kilometre yol katedip, sokaktan ve esnaftan topladığı yiyeceklerle Güvercinlik bölgesinde yaşayan 150'ye yakın kedi ve köpeği besliyor.
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Düşünsel, kimsenin bu bölgeye gelmediğini ve bu nedenle aç kalan hayvanların caddeye çıkıp kaza sonucu öldüğünü belirterek, \"Ben burada canlıları korumaya çalışıyorum. Kendi imkanlarımla yapmaya çalışıyorum ama bir yere kadar geldim ve takıldım. Yardımseverler de bir geliyorlar, fotoğraf çekip gidiyorlar. Daha sonra gelen yok, giden yok. Mahallelerden ekmek topluyorum. 15 kilometre yol yürüyorum. Bazen arkadaşlarla geliyorum, bazen de araç tutuyorum. Ancak o da bütçemi çok zorladı. Şu anda acilen yardımseverlerden bir şeyler bekliyoruz. Bu hayvanları yüzüstü bırakamam. Bir gün bıraksam hemen caddeye çıkıyorlar. Hatta geçen 3 tanesi öldü, yola çıkmış. Yani hasta da olsam sağlıklı da olsam muhakkak geleceğim buraya\" dedi.
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Bölge esnafından Tamer Polat ise Kenan Düşünsel'i uzun yılladır tanıdığını belirterek, \"Kenan Amca kendisini bu işe adamış. Köpekleri besliyor ancak imkanı yok, arabası yok. Yeri geliyor işimiz olduğu zamanda dahi kendi aracımızla götürüyoruz. Çünkü 150-200 tane köpeğe bakıyor. Yeri de belli zaten oraya çoğu zaman gidiyor, kışın daha zor. Her gün sokaklardan ekmek topluyor. Biz de elimizden geldiği kadar burada çıkan kuzunun kemiklerinden yardımcı oluyoruz. Götürüp orada kaynatıyor, yavrulara barınak yapıyor\" diye konuştu.
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Düşünsel'in hayvanlara yiyecek götürmesinde yardım eden nakliyeci Ömer Uzar ise \"Devamlı Kenan Ağabey ile beraber buraya yiyecek getiriyoruz. Maliyetine geliyorum ben. Bazen hiç para almıyorum, bazen de maaşını aldığı zaman veriyor\" dedi.
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Sokak hayvanları için her gün 15 kilometre yol gidiyor
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Sokak hayvanları için her gün 15 kilometre yol gidiyor
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Sokak hayvanları için her gün 15 kilometre yol gidiyor
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Sokak hayvanları için her gün 15 kilometre yol gidiyor
Her gün 15 kilometre yol gidip sokak hayvanlarını besliyor
Ankara'da yaşayan Kenan Düşünsel (65), kimi zaman yürüyüp kimi zaman otostop çekerek 16 yıldır her gün yaklaşık 15 kilometre yol katedip, sokak hayvanlarını besliyor.
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