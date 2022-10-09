İsviçre'den Türkiye'ye bisikletle geldi

Düşünsel, kimsenin bu bölgeye gelmediğini ve bu nedenle aç kalan hayvanların caddeye çıkıp kaza sonucu öldüğünü belirterek, \"Ben burada canlıları korumaya çalışıyorum. Kendi imkanlarımla yapmaya çalışıyorum ama bir yere kadar geldim ve takıldım. Yardımseverler de bir geliyorlar, fotoğraf çekip gidiyorlar. Daha sonra gelen yok, giden yok. Mahallelerden ekmek topluyorum. 15 kilometre yol yürüyorum. Bazen arkadaşlarla geliyorum, bazen de araç tutuyorum. Ancak o da bütçemi çok zorladı. Şu anda acilen yardımseverlerden bir şeyler bekliyoruz. Bu hayvanları yüzüstü bırakamam. Bir gün bıraksam hemen caddeye çıkıyorlar. Hatta geçen 3 tanesi öldü, yola çıkmış. Yani hasta da olsam sağlıklı da olsam muhakkak geleceğim buraya\" dedi.