İsviçre'den Türkiye'ye bisikletle geldi

İsviçre’den bisikletle Türkiye’ye gelen Robert Porchet, yaklaşık 5 bin kilometre pedal çevirdi. Hakkari’nin Yüksekova ilçesine, 2 ayda geldiğini belirten Porchet, “Amacım; dünyayı dolaşmak. Türkiye, harika bir ülke; insanları çok sıcak ve misafirperver" dedi.
İsviçre’de yaşayan Robert Porchet, 2 ay önce ülkesinden bisikletiyle yola çıktı. Porchet, sırayla Fransa, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Yunanistan’dan sonra Türkiye’ye ulaştı. Şimdiye kadar 10 ülke gezdiğini anlatan Porchet’in Türkiye’deki son durağı ise Hakkari’nin Yüksekova ilçesi oldu.
BİR AYDA İSTANBUL
Bisikletle 1 ayda İsviçre’den İstanbul’a geldiğini anlatan Porchet, “1 aydır da Türkiye’yi dolaşarak Yüksekova’ya ulaştım. Buradan da İran üzerinden Azerbaycan’a gitmeyi hedefliyorum. 2 aydır pedal çeviriyorum. Yaklaşık 5 bin kilometre pedal çevirdim. Türkiye’ye ikinci gelişim. 12 yıl önce yine Türkiye’yi görmek için gelmiştim” dedi.
SIRTINDA 40 KİLO TAŞIYOR
Yaptığı seyahatin amacına ilişkin İsviçreli sporcu, “Amacım dünyayı dolaşmak, insanları ve kültürleri tanımak” dedi. Bisikletinin, bagajında 40 kilo olduğunu anlatan Porchet, kamp yapmak ve yemek pişirmek için tüm donanımının bulunduğunu belirtti. Yolda olduğu sürede, sakin yerlerde çadır kurup uyuduğunu anlatan gezgin, seyahatini bisikletle yapmayı tercih ettiğini dile getirdi.