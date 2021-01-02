Gündem İyi ki doğdun Eren
TRABZON

İyi ki doğdun Eren

İyi ki doğdun Eren

Trabzon Maçka’da 11 Ağustos 2017’de PKK’lı teröristlerin açtığı ateşle şehit olan Eren Bülbül unutulmadı. Sosyal medyada binlerce kişi 1 Ocak 2002 doğumlu Eren’in doğum gününü kutladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sosyal medyada binlerce kişi 1 Ocak 2002 doğumlu şehit Eren Bülbül’ün yaş gününü kutladı.
Sosyal medyada binlerce kişi 1 Ocak 2002 doğumlu şehit Eren Bülbül’ün yaş gününü kutladı.

Trabzon Maçka’da 11 Ağustos 2017’de PKK’lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı.

  • Sosyal medyada binlerce kişi 1 Ocak 2002 doğumlu şehit Eren Bülbül’ün yaş gününü kutladı. Şehit olmadan önce yaptığı “Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın” paylaşımıyla Türkiye’yi hüzne boğan Eren için “İyi ki varsın Eren, doğum günün kutlu olsun”,“Bu millet seni asla unutmayacak”, “Yaşasa 19 yaşında bir delikanlı olacaktı”, “Doğumun ve şehadetin mübarek olsun Eren Bülbül”, “Bu vatanda Erenler bitmez! Bu vatanda Er bitmez! İyi ki varsın, İyi ki doğdun Eren” gibi çok sayıda paylaşım yapıldı.

Şehit Eren’in mezarı başında konuşan annesi Ayşe Bülbül, şunları söyledi: “Yavruma doğum günü kutluyoruz ama Eren yok. Eren’imin gönlünden geçiyor ki; ben sağken bana bir gün doğum günü kutlamadınız. Ben öldükten sonra kutluyorlar.”

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