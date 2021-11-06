İYİ Parti ve CHP'nin Lütfü Türkkan sessizliği

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de bir şehit yakınının kendisine gösterdiği tepkiye küfrederek ("Bacını S...") yanıt verdi. Önce inkar eden daha sonra yayınladığı video ile küfür ettiğini kabul eden Türkkan, şehit ailesi yerine Akşener ve İYİ Partililerden özür diledi.

İYİ PARTİ'DEN ÇIT YOK

Türkkan'a olayın yaşandığı andan itibaren yoğun bir tepki var. Sosyal medyada da Türkkan hakkında milyonlarca paylaşım yapıldı. Tüm bu yaşananlara rağmen İYİ Parti'den Türkkan hakkında tek bir açıklama gelmedi.

CHP DE SESSİZ KALDI

Benzer şekilde İYİ Parti'nin ittifak ortağı CHP de Türkkan'ın sözleri hakkında sessiz kaldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, bu sabah saatlerinde katıldığı canlı yayında, konuya ilişkin açıklamada bulunmadı.

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GÜNDEM İYİ Partili Türkkan şehit yakınına küfretti

OYNAT 00:47 İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Kümran'a ağza alınmayacak küfürler etti.



Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini söylemesine tepki gösteren şehit ağabeyi Kümran'ın yanına gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kolunun altına aldığı şehit ağabeyine bu sırada sinkaflı küfür etti.



Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla Türrkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

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OYNAT 02:28 İYİ Partili Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi konuştu: Suç duyurusunda bulundum İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl ziyareti sırasında küfrettiği şehit yakını Tahir Gümren, suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.



Yaşananların tüm şehit aileleri ve gazileri hedef aldığını belirten Gümren, '1997'den bu yana yaşayan bir acı var. Parçalanmış bir kardeş canı var. Hele o Lütfü Bey'e bir sorun da onun kardeşi parçalandı mı? Çuvallarla topladılar mı, doldurdular mı? Onu bir öğrensin önce.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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