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POLİTİKA

İYİ Parti ve CHP'nin Lütfü Türkkan sessizliği

Bingöl'de şehit ağabeyine küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepkiler her geçen an büyüyor. Ancak şimdiye kadar ne İYİ Parti'den ne de ittifak ortağı CHP tarafından Lütfü Türkkan'ın şehit ailesine söylediği ağza alınmayacak ifade için ne bir kınama ne de bir açıklama yapıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Parti ve CHPnin Lütfü Türkkan sessizliği
Lütfü Türkkan, Akşener'e tepki gösteren vatandaşa kameralar önünde küfür etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de bir şehit yakınının kendisine gösterdiği tepkiye küfrederek ("Bacını S...") yanıt verdi. Önce inkar eden daha sonra yayınladığı video ile küfür ettiğini kabul eden Türkkan, şehit ailesi yerine Akşener ve İYİ Partililerden özür diledi.

İYİ PARTİ'DEN ÇIT YOK

Türkkan'a olayın yaşandığı andan itibaren yoğun bir tepki var. Sosyal medyada da Türkkan hakkında milyonlarca paylaşım yapıldı. Tüm bu yaşananlara rağmen İYİ Parti'den Türkkan hakkında tek bir açıklama gelmedi.

CHP DE SESSİZ KALDI

Benzer şekilde İYİ Parti'nin ittifak ortağı CHP de Türkkan'ın sözleri hakkında sessiz kaldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, bu sabah saatlerinde katıldığı canlı yayında, konuya ilişkin açıklamada bulunmadı.

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İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
OYNAT 00:47
İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Kümran'a ağza alınmayacak küfürler etti.

Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini söylemesine tepki gösteren şehit ağabeyi Kümran'ın yanına gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kolunun altına aldığı şehit ağabeyine bu sırada sinkaflı küfür etti.

Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla Türrkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

İYİ Partili Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi konuştu: Suç duyurusunda bulundum
OYNAT 02:28
İYİ Partili Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi konuştu: Suç duyurusunda bulundum
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl ziyareti sırasında küfrettiği şehit yakını Tahir Gümren, suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Yaşananların tüm şehit aileleri ve gazileri hedef aldığını belirten Gümren, '1997'den bu yana yaşayan bir acı var. Parçalanmış bir kardeş canı var. Hele o Lütfü Bey'e bir sorun da onun kardeşi parçalandı mı? Çuvallarla topladılar mı, doldurdular mı? Onu bir öğrensin önce.' diye konuştu.


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