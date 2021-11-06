İYİ Parti ve CHP'nin Lütfü Türkkan sessizliği

Bingöl'de şehit ağabeyine küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepkiler her geçen an büyüyor. Ancak şimdiye kadar ne İYİ Parti'den ne de ittifak ortağı CHP tarafından Lütfü Türkkan'ın şehit ailesine söylediği ağza alınmayacak ifade için ne bir kınama ne de bir açıklama yapıldı.
İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de bir şehit yakınının kendisine gösterdiği tepkiye küfrederek ("Bacını S...") yanıt verdi. Önce inkar eden daha sonra yayınladığı video ile küfür ettiğini kabul eden Türkkan, şehit ailesi yerine Akşener ve İYİ Partililerden özür diledi.
İYİ PARTİ'DEN ÇIT YOK
Türkkan'a olayın yaşandığı andan itibaren yoğun bir tepki var. Sosyal medyada da Türkkan hakkında milyonlarca paylaşım yapıldı. Tüm bu yaşananlara rağmen İYİ Parti'den Türkkan hakkında tek bir açıklama gelmedi.
CHP DE SESSİZ KALDI
Benzer şekilde İYİ Parti'nin ittifak ortağı CHP de Türkkan'ın sözleri hakkında sessiz kaldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, bu sabah saatlerinde katıldığı canlı yayında, konuya ilişkin açıklamada bulunmadı.