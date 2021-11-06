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BİNGÖL

İYİ Partili Türkkan'ın oğluna küfrettiği şehit annesi yaşadığı üzüntüyü anlattı: Sabaha kadar uyuyamadım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini dile getirdiği için İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın küfrüne maruz kalan şehit ağabeyi Tahir Gümren'in annesi Telli Gümren, "Kaç yıl oldu, hala içimiz yanıyor. Dün Tahir'e yapılanlardan o kadar çok üzüldüm ki sabaha kadar uyuyamadım. Sadece ben değil çocuklarımın hepsi çok üzüldü." dedi.

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Haber Merkezi AA
İYİ Partili Türkkanın oğluna küfrettiği şehit annesi yaşadığı üzüntüyü anlattı: Sabaha kadar uyuyamadım
Tahir Gümren'in annesi Telli Gümren açıklama yaptı.

Bingöl merkeze bağlı Gözer köyünde yaşayan 10 çocuk annesi Telli Gümren, 1997 yılında yaylada hayvan otlattığı sırada terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu 14 yaşında kaybettiği evladı İsa'nın mezarını ziyaret etti, dua okudu.

Gümren, Zazaca yaptığı açıklamada, şehit oğlunun acısını hala yaşarken, oğlu Tahir Gümren'in de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini dile getirdiği için İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın küfrüne maruz kaldığını televizyonda yayınlanan haberlerden öğrendiğini, uzun süre gözyaşı döktüğünü söyledi.

  • "Oğlum şehit olduğunda bırakmadılar göreyim. Parçalarını çuvala koydular, götürdüler. Oğlum bu şekilde ölmüş ve yine de buna yalan diyorlar. Kimsenin umurunda değil. Kaç yıldır oğlumun acısıyla yaşıyoruz. Evlat unutulur mu? Allah'ın emri baş göz üstüne fakat böyle bir olay kolay değil. Oğlum İsa sürekli hayvanların yanına gidiyordu, hayvanları köyün arkasında bulunan yaylaya götürüyordu. Yaylaya gitti, orada bomba patladı, bedeni parça oldu, bana cenazesini getirdiler." ifadelerini kullanan Gümren, dün oğlu Tahir Gümren'e küfredildiğini öğrendiğinde çok üzüldüğünü belirtti.

Gümren, "Tahir dün oraya gitti. Tahir kardeşinden dolayı üzgündü, bir şeyler söylemiş, kalkmışlar Tahir'e hakaret etmişler. Sebep? Hem oğlum ölmüş hem de diğer oğluma hakaret ediyorlar. Oğlum devletine karşı gelmedi. Bizim yüreğimiz yanıyor. Buna rağmen yine oğluma dün hakaret etmişler. Oğlumun içi yanıyor. Yüreğin yanmadan bir şey söyler misin?" diye konuştu.

İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
OYNAT 00:47
İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Kümran'a ağza alınmayacak küfürler etti.

Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini söylemesine tepki gösteren şehit ağabeyi Kümran'ın yanına gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kolunun altına aldığı şehit ağabeyine bu sırada sinkaflı küfür etti.

Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla Türrkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü.


"O kadar çok üzüldüm ki sabaha kadar uyuyamadım"

"Kaç yıl oldu, hala içimiz yanıyor. Dün Tahir'e yapılanlardan o kadar çok üzüldüm ki sabaha kadar uyuyamadım. Sadece ben değil çocuklarımın hepsi çok üzüldü." diyen Gümren, şehit annesi olmadığını iddia edenlere tepkilerini dile getirdi.

Gümren, "Oğulları şehit yakını değil diyorlar. Hangisi yalan, bu mezar mı ölen oğlum mu yalan? Elimdeki dosyalar yalan mı?" ifadelerini kullandı.

İHA

Oğluna küfredilmesine ayrıca çok üzüldüğünü anlatan Gümren, "O kadar hakaret yaptılar, bir de küfrettiler. Oğlum sahipsiz değildir." şeklinde konuştu.

Gözer köyü muhtarı Zümrü Kınaş da İsa Gümren'in 1997 yılında henüz 14 yaşındayken terör saldırısı sonucu şehit olduğunu belirterek, ailesinin bu saldırının ardından çok acı yaşadığını ifade etti.

İYİ Partili Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi konuştu: Suç duyurusunda bulundum
OYNAT 02:28
İYİ Partili Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi konuştu: Suç duyurusunda bulundum
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl ziyareti sırasında küfrettiği şehit yakını Tahir Gümren, suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Yaşananların tüm şehit aileleri ve gazileri hedef aldığını belirten Gümren, '1997'den bu yana yaşayan bir acı var. Parçalanmış bir kardeş canı var. Hele o Lütfü Bey'e bir sorun da onun kardeşi parçalandı mı? Çuvallarla topladılar mı, doldurdular mı? Onu bir öğrensin önce.' diye konuştu.


"Şehit ailelerinin tepkisini sabırla dinlemeleri lazım"

Kınaş, Tahir Gümren'in kardeşinin 14 yaşında şehit edildiğini ve bu acının kolay bir şey olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"İçi yanıyor, bu yüzden bir tepki göstermiş, o tepkiden dolayı da hakaret görüyor. Bu şehit ailesidir, resmi kayıtlarda da vardır. Bu saklanacak bir şey değildir. Siyasilerimizin biraz daha dikkatli olması lazım. Şehit ailelerinin tepkisini sabırla dinlemeleri lazım, böyle hakaret ederek değil. Siyaset yapıyorlarsa biraz dikkatli olmaları lazım. Bu son olaydan dolayı ailenin gerçekten zor bir gece geçirdiklerini biliyorum. Ailenin şu ana kadar kimseye bir hakareti ya da bir zararı olmamış, buna herkes şahit."

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