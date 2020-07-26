İzmirlinin şu çilesi bitmiyor: Tatilciler tankerlerden su taşıyor, CHP'li belediye hiçbir şey yapmıyor

İzmir’in Dikili ilçesinde her yaz olduğu gibi bu yıl da su sıkıntısı yaşanıyor. Pandemi döneminde olunması nedeniyle suya daha çok ihtiyaç duyulduğu bugünlerde suyun tankerlerle taşındığını, bunun da yetersiz olduğunu belirten Denizköy Mahallesi sakinleri, yetkililerden bu sorun için bir çözüm bekliyor. 40 yıldır Denizköy’de yaşadığını söyleyen Şükran Uz, "Su sorununu hep yaşıyoruz. Burayı çok seviyoruz. Güzel bir deniz var, insanları çok iyi ama bir tek su sorunu var. Su sorununa bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

OYNAT 00:47 İzmir Foça'daki su sorunu vatandaşları bezdirdi İzmir'in Foça ilçesinde, bir türlü çözülemeyen su sorunu halkı canından bezdirdi. 20 saat su kesintisi yapılacağını açıklayan İZSU'nun 55 saatte ancak su verebilmesi, ertesi gün tekrar su kesintisine başlaması sabırları taşırdı BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Denizköy Mahalle Muhtarı Yüksel Güven de, "Susuzluk yüzünden muhtara yükleniyorlar. ’Muhtar yapamıyor, suyu getiremiyor’ diyorlar. Ben de gerekli yerlere bildiriyorum ama onlar da çözüm bulamıyor. Biz belediyemizden bir çözüm bekliyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAF 5 Tahtalı Barajı'ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi'ne giden 2200 milimetrelik hatta Küner Mahallesi yakınında meydana gelen arıza nedeniyle Gaziemir, Karabağlar ile Buca ilçelerine dün akşamdan itibaren su verilemiyor. Onarım çalışmalar devam eden kesintinin 60 saat süreceği öngörülüyor. Su kesintisine hazırlıksız yakalanan kent sakinleri ise ihtiyaçlarını belediyelere ait su tankerlerinden karşılamaya çalışıyor. Sağanak yağış altında ellerindeki bidonlarla uzun kuyruklar oluşturan İzmirliler, yetkililere tepkilerini dile getirdi. Karabağlar ilçesi Yeşilyurt Semti'nde yaşayan Rıdvan Yılmaz, dünden beri yaşadıkları susuzluk nedeniyle çok sıkıntı çektiklerini ifade ederek mahalle sakinlerinin tankerlerden su almak için uzun kuyruklarda beklediğini aktardı. Suyun insan hayatı için önemine değinen Yılmaz, 60 saatlik sürenin çok uzun olduğunu ve belediyenin en kısa sürede sorunu çözmesi gerektiğini sözlerine ekledi. İzmir'de yağmur altında 'su kuyruğu' İzmir'de dün başlayan ve 60 saat süreceği belirtilen su kesintisinin ardından ihtiyaçlarını yağmur altında tankerlerden karşılayan vatandaşlar ellerinde bidonlarla uzun kuyruk oluşturdu.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"Taşıma su ile değirmen döndürüyoruz"

Muhtar azası Bahattin Savaş ise, "Su günde 1 saat geliyor, o da yetmiyor. Kuyular da bitti. Taşıma suyla değirmen dönmüyor. Kışın nüfusumuz 200 kişi, yazın bin kişi. Hafta sonları bin 500-2000 kişiye çıkıyor. Buna bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Pandemi döneminde en çok ihtiyacımız olan su yok, varsa da kısıtlı. Hastalık yaygın olduğu için suya çok ihtiyacımız var. Yetkililerin buna bir çözüm bulmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Foça'daki su sorunu vatandaşı canından bezdirdi: Hem yaşamsal hem sağlık sorunları oluşturuyor