Gündem İzmirde 15 Temmuz günü sela okuyan müezzini darp eden 3 kişinin cezası belli oldu
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ İZMİR

İzmir Narlıdere'de 15 Temmuz günü sela okuyan müezzini darp eden 3 kişinin cezası belli oldu

İzmir'de 15 Temmuz günü sela okuyan müezzini darp eden 3 kişinin cezası belli oldu

İzmir'de FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sela okuyan müezzin Mehmet Kuzgun'un darbedilmesine ilişkin davada 3 sanıktan İlknur F. iki ayrı suçtan 2 yıl 6 ay 16 gün, Adil C. 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğer sanık ise beraat etti.

Haber Merkezi AA IHA
Müezzine saldırı anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Müezzine saldırı anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İzmir’de, Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sela okuyan Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi Müezzini Mehmet Kuzgun’un darp edilmesine ilişkin davanın karar duruşması görüldü.

15 Temmuz gecesinde Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi’nde sela okuyan müezzin Mehmet Kuzgun’un darp edilmesi ilişkin yaklaşık 3 yıldır süren davada karar çıktı. İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Adil C. ve Pınar D, müşteki emekli müezzin Mehmet Kuzgun, tarafların avukatları ve yakınları katıldı.

Sela okuyan müezzin tartaklandı!
OYNAT 02:45
Sela okuyan müezzin tartaklandı!
FETÖ darbe girişiminin yaşandığı gece İzmir'in Narlıdere ilçesinde sela okuyan müezzin bazı kişilerce tartaklandı.Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in talimatıyla sela okuyan din görevlileri, yurt genelinde "Değerli vatandaşlarımız, Allah adına, devletimiz adına, milletimiz adına meydanlara çıkın. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyun" ve "Milli iradeye sahip çıkmak adına vatanını seven tüm halkımızı herhangi bir taşkınlık yapmadan şehir meydanlarında toplanmaya davet ediyoruz." çağrısı yapmıştı.


Tutuksuz yargılanan İlknur F. ise duruşmada yer almadı. Sanıklar Adil C. ve Pınar D., kırdıkları camın bedeli olarak 2 bin 300 TL’yi mahkemeye heyetine teslim etti. Müezzin Kuzgun, sanıklardan şikayetçi olduğunu yineledi. Kuzgun, "O akşam ülkemize hain bir saldırı yapıldı. Ben de darp edildim. Hakkımı sonuna kadar arayacağım" ifadelerini kullandı.

Duruşmanın ardından Mehmet Kuzgun, karara itiraz edeceklerini söyledi.

"Örgüt adına suç işlediniz mi?"

Sanıklar Pınar D. ile Adil C., olaydan pişman olduklarını söyledi. Pınar D., "Halkı bize karşı kışkırtıyorlar. Biz olayı düzeltmek için çabalarken karşı taraf magazin programlarına çıktı. Pişman olduğumuzu ve yanlış yaptığımızı hep söyledik. O gece selaların okunması gerektiğini bilmiyorduk. Bu olayın en büyük mağduru biziz. Kendisi de bizi kışkırttı" dedi.

Darp edilen müezzin konuştu
GÜNDEM
Darp edilen müezzin konuştu

Mahkeme başkanının "Sizi nasıl kışkırttı?" sorusuna Pınar D., "Size mi soracağım? Siz kim oluyorsunuz? gibi ifadeler kullandı” cevabını verdi. Sanık Pınar D., mahkeme başkanının "Örgüt adına suç işlediniz mi?" sorusunu ise "Hiçbir örgüt için suç işlemedim" diyerek yanıtladı.

Müezzin Kuzgun’un yanlış beyanlar verdiğini iddia eden Adil C., "Önce 15 dakika ardından da 30 dakika darp edildiğini söyledi; ancak kamera kayıtlarında görüldüğü gibi içeride sadece 2.5 dakika kaldık. Bizi dışarıda FETÖ’cü diye hedef gösteriyorlar. Keşke bunlar hiç yaşanmasaydı” şeklinde konuştu.

Cezalar açıklandı

  • Konuşmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, İlknur F.’yi kamu görevlisine hakaret ve ibadethanelere zarar verme suçlarından toplamda 2 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.
  • Diğer sanık Adil C. basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, Pınar D. ise suçlamalardan beraat etti.
  • Duruşmanın ardından Mehmet Kuzgun, karara itiraz edeceklerini söyledi.

Olay

Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi’nin müezzini Mehmet Kuzgun’un, 15 Temmuz gecesi sela okuması üzerine camiye gelen kişilerce tartaklanması ve giriş kapısının camlarının kırılması güvenlik kamerasına yansımıştı. Kutlu’nun şikayeti sonrası başlatılan incelemede eylemi gerçekleştirdikleri tespit edilen Adil C. ve Pınar D. gözaltına alınmış, İlknur F’nin ise yurt dışında ikamet ettiği ve ülkeden ayrıldığı belirlenmişti. Sanıklar hakkında "TBMM’yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan dava açılmıştı. Darp edilen emekli müezzin Mehmet Kuzgun, devlet övünç madalyası ve gazilik beratı almıştı.

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