İzmir’de minik Eymen’in katillerinin cezasına onama: Öldürüp tandıra atmışlardı

Eymen’in öldürülmesiyle ilgili davada anne ile sevgilisine 3 farklı suçtan verilen ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 38'er yıl hapis cezası, istinafta onandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşi ölen Mine Durak'ın oğluna iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı ile harekete geçti. Ekipler, 2019 yılının Eylül ayında inceleme başlattı. Polis, uzun süre eve gelmeyen Mine Durak'ı yakınlarının yanında buldu. 5 yaşındaki Eymen'e ise ulaşamadı.

Polise çelişkili ifade veren Durak, oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü öne sürdü.

Cansız bedeni bulundu

Durak'ın gösterdiği Bornova ilçesindeki yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurundaki poşette, Eymen'in elleri ve ayakları bağlı cansız bedenini buldu. Eymen'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Anne ile sevgilisi tutuklandı

Polis ekipleri, Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durak ve Elçetin tutuklandı, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Dosya İstinaf’a taşındı

İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 9 Temmuz'da görülen davanın karar duruşmasında; sanıklardan Mine Durak'a 'nitelikli kasten öldürme' ve 'eziyet' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7 yıl hapis, Serkan Elçetin'e de aynı suçlardan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 6 yıl hapis cezası verildi.

Sanık avukatları cezaların fazla, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ise cezaların az olduğu gerekçesiyle karara itiraz etti.

Dosya, İstinaf Mahkemesi'ne taşındı.

Yerel mahkemenin kararı bozuldu

Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemede yapılan yargılamada; sanık Serkan Elçetin'in cep telefonunun kilitli olması nedeniyle incelenemediği için Jandarma Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderilerek, bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğine karar verdi.

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Sanık Durak'ın ise cezai ehliyeti konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan rapor aldırılmasına hükmedilerek, yerel mahkemenin kararı bozuldu.

İstismar görüntüleri ortaya çıktı

Bozma kararının ardından İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Mart'ta dava, tekrar görülmeye başlandı.

Mahkeme başkanı, sanık Mine Durak'ın cezai ehliyetinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan rapor alınmasını, sanık Serkan Elçetin'in telefonunda minik Eymen'e ait istismar görüntüsü olup olmadığının tespiti için bilirkişi raporu istedi.

Bilirkişi raporu tamamlanarak, dava dosyasına girdi.