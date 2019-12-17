İzmit’te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu: İnceleme başlatıldı

Yangın sabah 07.30 sıralarında İzmit Kozluk Mahallesi Dut Sokak üzerinde bulunan 3 katlı tarihi ahşap binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde Dut Sokak’taki 3 katlı tarihi ahşap binadan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.

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Çıkan yangın hakkında inceleme başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfiaye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Yangının nedeni belirlenemedi

Ahşap binanın 2. Katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın nedeniyle binanın 2. ve çatı katı kısmında büyük hasar meydana geldi.

Çok sayıda itfiaye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İzmit Kaymakamlığı Kocaeli Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi, Kocaeli Dokümantasyon Merkezi ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü Türk Müziği Korosu tarafından kullanılan tarihi binada çıkan yangın hakkında inceleme başlatıldı.