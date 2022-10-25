​Kaboğlu’ndan çirkin itham.

AK Parti’nin hazırladığı cemevlerinin aydınlatma ve su giderlerinin karşılanmasını da içeren torba yasa teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, düzenlemenin, Anayasa’ya ve Anayasa’nın laiklik ilkelerine aykırı olduğunu iddia etti. Düzenlemenin, Anayasa’nın 2’nci, 10’uncu, 24’üncü, 90’ıncı ve 136’ncı maddeleriyle çeliştiğini savunan Kaboğlu, iddialarını daha da ileri götürerek, düzenlemenin yasal rüşvet olduğunu ileri sürdü.

TARAFSIZLIK İHLALİ

Kaboğlu, “Teklif, Alevi toplumunun cemevleriyle ilgili ekonomik külfetlerini devlete yüklerken, karşılığında cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmediğini ve bunu Alevi topluluğunun sineye çekmesini isteyen bir tür kanuni rüşvet girişimidir. Anayasa’nın 2. maddesindeki laiklik ilkesine aykırıdır” diye konuştu. Cemevlerinin giderlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine ek bir yük getireceğini söyledi.

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