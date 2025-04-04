Kâbus geri geliyor: Balıkçılar müsilajdan dolayı ağlarını erken topladı

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, müsilajın özellikle Marmara Bölgesi'nde balıkçıların avcılık yapmasını engellediğini belirterek, "Bu sezon müsilajdan dolayı Marmara'da balıkçılarımız sezonu erken kapattı. Hamsinin yeterli büyüklüğe ulaşamamasından dolayı Karadeniz Bölgesi'nde de ağlar erken çekildi." dedi.
Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, denizlerde av yasağının bittiği 1 Eylül 2024'ten bu yana balıkçıların avcılık faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.
Balıkçıların genel olarak iyi bir sezon geçirdiğini vurgulayan Özkaya, denizlere atılan atıkların ise son yıllarda avcılığı olumsuz etkilediğini belirtti.
Özkaya, atıkların müsilaj sorununa yol açtığına dikkati çekerek, son yıllarda bu sorunun daha fazla görülmeye başlandığını ifade etti.
"Müsilaj, özellikle Marmara Bölgesi'nde balıkçıların avcılık yapmasını engelliyor. Bu sezon müsilajdan dolayı Marmara'da balıkçılarımız sezonu erken kapattı. Ayrıca, hamsinin de yeterli büyüklüğe ulaşamamasından dolayı Karadeniz Bölgesi'nde de ağlar erken çekildi."
Balıkçılar iyi bir sezon geçirdi
Balıkçılık sektörünün Türkiye'nin tarım alanında öne çıktığını belirten Özkaya, hem üretimin hem de avcılığın büyümeye devam ettiğini bildirdi.
Özkaya, bu yıl palamutun bol olmasından dolayı balıkçıların iyi bir sezon geçirdiğini de sözlerine ekledi.