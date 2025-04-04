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Kâbus geri geliyor: Balıkçılar müsilajdan dolayı ağlarını erken topladı

Kâbus geri geliyor: Balıkçılar müsilajdan dolayı ağlarını erken topladı

11:574/04/2025, Cuma
AA
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Balıkçılar müsilajdan dolayı ağlarını erken topladı
Balıkçılar müsilajdan dolayı ağlarını erken topladı

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, müsilajın özellikle Marmara Bölgesi'nde balıkçıların avcılık yapmasını engellediğini belirterek, "Bu sezon müsilajdan dolayı Marmara'da balıkçılarımız sezonu erken kapattı. Hamsinin yeterli büyüklüğe ulaşamamasından dolayı Karadeniz Bölgesi'nde de ağlar erken çekildi." dedi.

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, denizlerde av yasağının bittiği 1 Eylül 2024'ten bu yana balıkçıların avcılık faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.


Balıkçıların genel olarak iyi bir sezon geçirdiğini vurgulayan Özkaya, denizlere atılan atıkların ise son yıllarda avcılığı olumsuz etkilediğini belirtti.

Özkaya, atıkların müsilaj sorununa yol açtığına dikkati çekerek, son yıllarda bu sorunun daha fazla görülmeye başlandığını ifade etti.

Müsilajın denizlerde sürdürülebilirliği tehlikeye soktuğuna işaret eden Özkaya, şöyle konuştu:

"Müsilaj, özellikle Marmara Bölgesi'nde balıkçıların avcılık yapmasını engelliyor. Bu sezon müsilajdan dolayı Marmara'da balıkçılarımız sezonu erken kapattı. Ayrıca, hamsinin de yeterli büyüklüğe ulaşamamasından dolayı Karadeniz Bölgesi'nde de ağlar erken çekildi."


Müsilajın önlenmesi için çalışmalar yapıldığını, denizlere atık bırakılmaması konusunda da dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Özkaya, yürütülen çalışmaların sonuçlarının kısa sürede görülmesini beklediklerini kaydetti.

Balıkçılar iyi bir sezon geçirdi

Balıkçılık sektörünün Türkiye'nin tarım alanında öne çıktığını belirten Özkaya, hem üretimin hem de avcılığın büyümeye devam ettiğini bildirdi.

Özkaya, bu yıl palamutun bol olmasından dolayı balıkçıların iyi bir sezon geçirdiğini de sözlerine ekledi.



#avcılık
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#Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya

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