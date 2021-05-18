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Kahramankazan’da asfalt seferberliği

Kahramankazan Belediyesi, asfalt serim sezonunun açılmasıyla birlikte cadde ve sokaklardaki kullanım ömrünü tamamlamış yolları yenilemek için harekete geçti. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda sıcak asfalt serim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kahramankazan’da asfalt seferberliği ​
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda başlattığı asfalt yenileme işlemlerini tüm hızıyla sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıl öz kaynaklarıyla 12 bin ton sıcak asfaltı cadde ve sokaklara seren Kahramankazan Belediyesi, asfaltlama sezonun başlamasıyla birlikte çalışmalarına bu yıl da kaldığı yerden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda, cadde ve sokaklarda başlattığı asfalt yenileme işlemlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Çalışmalar doğrultusunda, cadde ve sokaklardaki ekonomik ömrünü tamamlamış asfaltlar kazınarak, yerine yeni sıcak asfalt dökülüyor. Kahramankazan Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yürütülen çalışma ile ilçedeki yolların daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Sıcak asfalt serim çalışmalarına ilk etapta ilçenin en büyük mahallelerindeki cadde ve sokaklardan başlandı. Çalışmalar ihtiyaç duyan diğer mahallelerdeki cadde ve sokaklarda da sürdürülecek.

MERKEZDEN ÇEVRE MAHALLELERE

  • Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, geçtiğimiz yıl 12 bin ton sıcak asfaltla cadde ve sokakları yenilediklerini, bu yıl ki çalışmalara ise ilk olarak ilçe nüfusunun büyük çoğunluğunun yaşadığı merkez mahallelerden başladıklarını kaydetti. Çalışmaların ihtiyaç duyan çevre mahallelerdeki cadde ve sokaklarda da sürdürüleceğini anlatan Oğuz, “Daha konforlu yolları vatandaşlarımızla buluşturmak için ekiplerimiz tüm hızıyla çalışmalarını sürdürecek. Tüm mesaimizi, tüm imkanlarımızı Kahramankazan için kullanıyoruz. Her şey hemşerilerimizin rahatı ve mutluluğu için” diye konuştu.
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