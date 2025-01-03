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Kandıralı Ferdi tutuklandı: 3 buçuk yıl hapis cezası bulunuyor

Kandıralı Ferdi tutuklandı: 3 buçuk yıl hapis cezası bulunuyor

16:393/01/2025, Cuma
DHA
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Kandıralı Ferdi olarak tanınan Ferdi Gülezen tutuklandı.
Kandıralı Ferdi olarak tanınan Ferdi Gülezen tutuklandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 3 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan 'Kandıralı Ferdi' lakaplı Ferdi Gülezen tutuklandı.

Sosyal medyada şarkıları yanlış söylemesiyle ünlü olan ve 'Kandıralı Ferdi' lakabıyla tanınan Ferdi Gülezen, karıştığı bir kavga nedeniyle 'Yaralama' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Cezanın Yargıtay'da kesinleşmesinin ardından Gülezen, bugün Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Kandıra ilçesinde gözaltına alındı. Kandıralı Ferdi, jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.



#Kandıralı Ferdi
#Ferdi Gülezen
#Kocaeli

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