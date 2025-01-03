Kandıralı Ferdi tutuklandı: 3 buçuk yıl hapis cezası bulunuyor

Sosyal medyada şarkıları yanlış söylemesiyle ünlü olan ve 'Kandıralı Ferdi' lakabıyla tanınan Ferdi Gülezen, karıştığı bir kavga nedeniyle 'Yaralama' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Cezanın Yargıtay'da kesinleşmesinin ardından Gülezen, bugün Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Kandıra ilçesinde gözaltına alındı. Kandıralı Ferdi, jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.