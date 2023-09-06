Kapatılan Kayaşehir metro istasyonunda temizlik çalışmaları başladı

Sabah saatlerinde ise Kayaşehir Metro istasyonundaki sular itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Metro istasyonuna gelen vatandaşlar ise otobüslerle en yakın metro istasyonuna ulaşımı sağlandı. Öte yandan ekiplerin metro istasyonundaki temizlik çalışmaları ise sabah saatlerinden itibaren başladı. Biriken sular itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken istasyonda ise temizlik çalışmaları yapıldı. Metro istasyonunun arızaların giderilmesinin ardından hizmete açılacağı öğrenildi.