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Kapatılan Kayaşehir metro istasyonunda temizlik çalışmaları başladı

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan yağmurda su basan Kayaşehir Metro istasyonunda biriken sular itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Geçici süreliğine hizmetin durduğu istasyona gelen yolcular, otobüslerle en yakın metro istasyonuna ulaşımı sağlandı. Kayaşehir metro istasyonunun elektrik aksanlarındaki arızalar giderildikten sonra yeniden hizmete açılması planlanıyor.

15:19 . 6/09/2023 Çarşamba
DHA
Kirazlı-Kayaşehir metrosu

Kirazlı-Kayaşehir metrosu

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Başakşehir'de bulunan Kayaşehir Metro istasyonunu su bastı. Akşam saatlerinden itibaren metro istasyonu yolcu girişine kapatıldı.

Sabah saatlerinde ise Kayaşehir Metro istasyonundaki sular itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Metro istasyonuna gelen vatandaşlar ise otobüslerle en yakın metro istasyonuna ulaşımı sağlandı. Öte yandan ekiplerin metro istasyonundaki temizlik çalışmaları ise sabah saatlerinden itibaren başladı. Biriken sular itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken istasyonda ise temizlik çalışmaları yapıldı. Metro istasyonunun arızaların giderilmesinin ardından hizmete açılacağı öğrenildi.



#Kayaşehir
#metro
#Başakşehir
#Küçükçekmece
#sel
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