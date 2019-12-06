Munzur Vadisi’nde ilk kez görüldü: Bitkin haldeki kara akbaba tedavi altına alındı

Tunceli’de Munzur Vadisi Milli Parkı’nda ilk defa görülen ve vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan kara akbaba tedavi altına alındı.

HAYAT Eskişehir sınırlarında ilk kez Karaca görüldü

Kara akbabanın vatandaşlar tarafından bulunarak kendilerine teslim edildiğini belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlisi Murat Özel, “İlk bakım ve muayenesinden sonra vitamin ve antibiyotik tedavisi uyguladık. Şu anda genel durumu iyi, bakıyoruz. Munzur Vadisi Milli Parkı için kara akbaba ilk kayıt. İyileştikten sonra yeniden doğal ortamına bırakacağız. Leşçil hayvandır. Türünün en büyüğü, doğanın çöpçüsü bunlar. Diğerlerinin açamadığı leşleri bunlar açıyor daha güçlü oldukları için” dedi.

Kara akbabanın 15 gün sonra kanatlarını çırpabileceği söylendi.

İlk kez görüldü

Biyoçeşitlilik çalışmasında kara akbaba tespit edildiğini anımsatan Özel, Munzur Vadisi için bulunan kara akbabanın ilk kayıt olduğunu kaydetti.

Kara akbaba, güçlükle besleniyor.

15 güne kadar kanatlarını çırpacak

Ağustos ayında iki kanadı kesilmiş bir kızıl şahinin de kendilerine teslim edildiğini dile getiren Özel, “Kanatları yavaş yavaş çıkmaya başladı. 15 güne kadar muhtemelen kanatları çıkacak. Onu da yeniden doğal ortamına bırakacağız” diye konuştu.