Karabük'te otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: Bir kişi ağır yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü H.K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan H.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü H.K. (27) ağır yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Babasultan Mahallesi’nde meydana geldi. H.A. idaresindeki 78 ACR 688 plakalı otomobil ile H.K. idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada H.K. ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.K., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan H.K.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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