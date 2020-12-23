Gündem Katil zanlısı Cemal Metin Avcı Pınarı nasıl öldürdüğünü bağ evindeki keşifte anlatmaya başladı
MUĞLA

Katil zanlısı Cemal Metin Avcı Pınar'ı nasıl öldürdüğünü bağ evindeki keşifte anlatmaya başladı

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı eski sevgili Cemal Metin Avcı'nın 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın 'yardım ve yataklık' suçundan 5 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandıkları dava kapsamında olay yeri olan bağ evinde yapılması planlanan keşif başladı. Afyonkarahisar Cezaevi'nden jandarmalar eşliğinde getirilen 2 kardeş, mahkeme heyetinin sorularını yanıtlayıp, olay günü yaşananları göstererek, anlatıyor.

Haber Merkezi DHA
Bağ evinde keşif için bir varil ile bir palet de hazır bulunduruldu.
Bağ evinde keşif için bir varil ile bir palet de hazır bulunduruldu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında gözaltına alınan genç kızın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı (32), Pınar'ı çıkan kavgada boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti.

DHA
Pınar Gültekin.
  • Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Muğla Jandarma Komutanlığı ve Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 3 ay süren çalışma sonunda, HTS kayıtlarından, tutuklu şüpheli Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) telefon sinyallerinden, ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme: Pınar Gültekin’in katil zanlısına keşif yaptırılacak
GÜNDEM
Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme: Pınar Gültekin’in katil zanlısına keşif yaptırılacak

PINAR'IN AİLESİNİN AVUKATI KEŞİF İSTEDİ

Soruşturma sonunda evli ve 1 çocuk babası Cemal Metin Avcı hakkında 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı hakkında da 'yardım ve yataklık' suçundan 5 yıl hapis cezası talebiyle dava açıldı. Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 9 Aralık günü görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasında Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, olay yerinde keşif yapılması talebinde bulundu.

DHA
Mertcan Avcı ve Cemal Metin Avcı.
  • Mahkeme heyeti de katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönünde rapor alınması ile olay yeri inceleme uzmanı ve bilirkişi eşliğinde 22 Aralık günü, keşif yapılmasına karar verdi. Ancak dün yapılması planlanan keşif, tutuklu sanıkların Afyonkarahisar Cezaevi'nden getirilmemesi nedeniyle bugüne ertelendi.

Eski sevgilisi tarafından öldürülen Pınar Gültekin'den geriye bu mutlu görüntüleri kaldı
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Eski sevgilisi tarafından öldürülen Pınar Gültekin'den geriye bu mutlu görüntüleri kaldı
Muğla'da kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin'in eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Barışma teklifini reddettiği için öldürüldüğü öğrenilen genç kızdan geriye ise bu mutlu görüntüleri kaldı.

TUTUKLU SANIK KARDEŞLER GETİRİLDİ

Sanıklar Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı, bugün jandarmalar eşliğinde vahşetin yaşandığı Muğla'nın Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylası'ndaki bağ evine getirildi.

  • Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu keşfe, öldürülen Pınar Gültekin'in ailesi, psikolojik yıkım yaşamamaları için getirilmedi. 2 sanık, olay yerinde mahkeme heyetinin sorularını yanıtlayıp, olay günü yaşananları anlatmaya başladı. Bağ evinde keşif için bir varil ile bir palet de hazır bulunduruldu.

Pınar Gültekin'in katilinin iş yeri kapatıldı
OYNAT 00:27
Pınar Gültekin'in katilinin iş yeri kapatıldı
Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın iş yeri yakınları tarafından kapatıldı. Zanlının yakınları, cinayetin ardından Avcı'nın Menteşe ilçesinde bulunan iş yerini kapattı, tabelaların üzerine siyah naylon örttü. İş yerinin duvarına gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce beyaz sprey boyayla 'katil' yazıldı.

Tek kelime: Vahşet!
GÜNDEM
Tek kelime: Vahşet!

Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in babası: Kızımın katili yalnız değil
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Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in babası: Kızımın katili yalnız değil
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