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SİVAS

Kayak üstünde değerler eğitimi

Sivas’ta ‘Kışlar Daha Güzel’ projesi kapsamında ilçelerden gelen öğrencilere Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde kayak ve değerler eğitimi veriliyor. Sivas Valisi Salih Ayhan, “Büyüdükleri zaman bu çocuklar ülkemizin bayrağını dalgalandıracaklar” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
'Kışlar Daha Güzel' projesi
'Kışlar Daha Güzel' projesi

Sivas’ta Valilik himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen “2023’e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi” kapsamında uygulanan “Kışlar Daha Güzel” projesiyle ilçelerden gelen öğrencilere Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde kayak ve değerler eğitimi veriliyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kayak eğitimi için Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’ne getirilen ve üç gün misafir edilen öğrenciler, gündüz kayak eğitimi alırken akşamları ise öğretmenlerden sözünde durmak, vatan sevgisi, tarihe saygı, çalışkanlık, yardımseverlik ve edep gibi değerleri öğreniyor.

Şu ana kadar 14 ilçeden toplam 700 öğrencinin tabi tutulduğu eğitimler, Gemerek ve Doğanşar ilçelerinden gelecek öğrencilerin ardından sona erecek.

‘TEMEL HEDEFİMİZ EĞİTİM’

  • Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Valisi Salih Ayhan, projeye tüm ilçelerin dahil edildiğini belirterek, “Yıldız Dağı Kayak Merkezi’nin temel hedeflerinden biri de eğitim, özellikle kayak kültürünü oluşturmak, tabandan okullardan çocuklarımızı bu şekilde Yıldız Dağı’nı sempatik hale getirmek, sosyal, kültürel anlamda, sportif anlamda çocuklarımızı nitelikli hale getirmeyi sağlamak.” ifadelerini kullandı. Yıldız Dağı’nın, çocuklarla anlam kazandığını dile getiren Vali Ayhan, “Bu dağın belki de en güzel meyveleri bu çocuklar. Büyüdükleri zaman bu çocuklar hakikaten Türkiye’nin en iyi kayakçıları olacaklar, ülkemizin bayrağını dalgalandıracaklar. Ayrıca Olimpik Kayakçı Eğitim Projemizle inşallah 2-3 yıl sonra adından söz ettirecek. Bu, Türkiye’ye örnek bir proje. Çocuklarımızı her alanda sporun bütün branşlarında yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi.

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