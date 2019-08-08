Kaz Dağları talimatı

AK Parti’nin önceki gün yapılan MYK toplantısında, Çanakkale’deki maden arama tartışmaları da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Kaz Dağları’na 40 kilometre uzaklıktaki altın arama çalışmasının manipüle edildiğini söylediği belirtildi. Toplantıda, 2001 yılında dönemin iktidarı tarafından verilen maden ruhsatı ve bugüne ulaşan gelişmeler ele alındı. MYK’da bu olayın AK Parti ile alakasının olmadığı ve birileri tarafından manipüle edilmesinin üzerinde duruldu. Yapılan eylemlerin de gündeme geldiği toplantıda bunlara katılanların çok az sayısının yöre insanı olduğu vurgulanarak, eylemcilerin çoğunun dışarıdan gelenlerden oluştuğu belirtildi.

TALİMAT VERDİ

Erdoğan’ın, bu olayın takipçisi olacağını belirttiği, bir eksikliğin olması halinde gereğinin yapılmasını istediği öğrenildi. AK Parti kurmayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha öncesinde Kaz Dağları’nın uzandığı kıyıları gezdiği ve yakın zamanda tekrar kıyı ziyareti yapabileceğini kaydetti.

18. YAŞA BAYRAM RÖTARI

Diğer taraftan toplantıda AK Parti’nin 18’inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları da gündeme geldi. Toplantıda 14 Ağustos’taki yıl dönümünün Kurban Bayramı’na denk gelmesi nedeniyle 1 hafta erteleme kararı alındı. 23 Ağustos’ta yapılması planlanan kutlamalar AK Parti Genel Merkezi’nde yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti genel merkezinin üst katında bir resepsiyon verecek.

Toplantının bir diğer gündem maddesi ise eylül ayında start verilecek olan AK Parti’nin 7’nci Olağan Kongresi oldu. Bunun için Kurban Bayramı’ndan sonra toplanacak olan AK Parti’nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında kongre kararı alınması ve AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) kongre için yetkilendirilmesi bekleniyor.