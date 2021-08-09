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BALİKESİR

Kazdağları’nı komando koruyacak

Yangın mevsimi ve PKK’nın ormanları kundaklama tehlikesi nedeniyle komandolar Balıkesir’deki Kazdağları’nda devriye görevine başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kazdağları’nı komando koruyacak
Kaz Dağı Milli Parkı tam korumaya alındı.

Terör örgütü PKK’nın Kazdağları’nı ateşe verme ihtimaline karşı komandolar nöbet tutmaya başladı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan Komando Bölüğü de Kazdağları’na konuşlandırıldı.

Kazdağları ve içinde bulunan Kaz Dağı Milli Parkı tam korumaya alınırken, tüm girişlere pankartlarla uyarılar asıldı. Ayrıca önleyici faaliyetler kapsamında jandarma, emniyet, orman muhafaza ve milli parklar görevlilerinin orman alanlarının yakınında, giriş noktalarında ve çevresinde sürekli olarak motorlu ve yaya olarak devriye görevinde bulunuyor.

Olası yangın ihtimaline karşı 30 Temmuz itibarıyla Balıkesir genelinde bütün ormanlık alanlara girişlere izin verilmezken, 3 Ağustos’ta da izinli piknik ve mesire alanları, tabiat parkları ve milli parklarda ateşli piknik yapılması yasaklandı.

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