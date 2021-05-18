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DİYARBAKIR

Keçi Burcu  dönüşüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sanatın yeni merkezi olarak belirlediği ve Diyarbakır Kalesi’nin en büyük burcu olan Keçi Burcu’ndaki çalışmalarında sona yaklaştı. Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, “Sanatseverler, açık havada kültür-sanat etkinliklerini takip etme imkanı bulacak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Keçi Burcu​ dönüşüyor
Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Keçi Burcu’nun çok önemli bir mekan olduğunu ve alanda restorasyon çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı, Diyarbakırlılar içinde önemli bir yere sahip olan Keçi Burcu’nun girişindeki küçük meydanı, sanat etkinlikleri için açık fuaye alanı olarak tasarladı. Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Keçi Burcu’nun çok önemli bir mekan olduğunu ve alanda restorasyon çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Karaloğlu, “Keçi Burcu’nu inşallah şehrin en önemli kültür ve sanat merkezine dönüştürecek güzel bir peyzaj çalışması yapıyoruz. Keçi Burcu’ndaki Sur duvarlarının onarımını tamamladık. Surlarda daha çok işimiz var. Haziran’da bitirmeyi hedeflediğimiz çalışmaların ardından, sanatseverler, açık havada kültür-sanat etkinliklerini takip etme olanağı bulacak” dedi.

HEVSEL BAHÇELERİ MANZARALI

  • İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Keçi Burcu’nun giriş kotunun düzeltilmesi amacıyla müze denetiminde yapılan kazılarda sur duvarlarının özgün temel kotuna kadar indi. Sur duvarlarında doku kaybı olduğunu tespit eden ekipler, duvarın sağlam olduğu bölüme kadar özgün dokuyla uyumlu duvar ördü ve arkası da özgün harçlı moloz dolgu ile doldurdu. Önceden yıkılmış 53 numaralı burç içerisindeki toprak temizlenerek zemine oturan sağlam duvarlar ortaya çıkarıldı. Yerleştirilecek olan geçici ahşap platform ile ziyaretçilerin, UNESCO Dünya Mirası’nın bir diğer öğesi olan Hevsel Bahçeleri’ni seyretmesine imkan sağlayacak.

ZEMİNE BAZALT TAŞ DÖŞENİYOR

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Keçi Burcu fuaye alanında yapısal ve bitkisel peyzaj ile zemine bazalt taş döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Keçi Burcu tarafında bulunan alanın yağmursuyu drenaj hatları ve altyapı çalışmaları tamamlandı. Sur duvarlarını yabani otlardan ve diğer canlılardan korumak için 2 metre genişliğinde drenaj hattı yapıldı. Drenaj hattı içerisine kum ve dolomit serilecek. Yapısal peyzaj kapsamında bazalt amfide iroko ahşap kaplama uygulaması yapılıyor. Alandaki çalışmalar tamamlandıktan sonra bitkisel peyzaj kapsamında çalı grubu bitki dikimi ve rulo çim uygulaması yapılacak.

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