Kelime-i Tevhid Hat Sergisi Gaziantep’te

Sergide yer alan eserler “ketebe.org” adresinden incelenebiliyor.
Albayrak Grubu tarafından geleneksel hale getirilen ve her yıl usta hattatlar tarafından özenle hazırlanan Hat Eserleri Sergisi’nin 9. durağı Gaziantep oldu. Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’ndeki serginin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri ve Gaziantepli hat sanatçıları katıldı.
31 TEMMUZ’A KADAR AÇIK OLACAK
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı tarihten bu yana bölgeye yardım faaliyetlerinde bulunan Albayrak Grubu, Gaziantep halkını şimdi de İslam’ın kadim sanatı olan hat ile buluşturdu. Gaziantepli sanatseverlerin de büyük ilgi gösterdiği “Kelime-i Tevhid Hat Eserleri Sergisi”, 31 Temmuz’a kadar Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nde ziyarete açık olacak.
13 USTA HATTAT TARAFINDAN HAZIRLANDI
Albayrak Grubu’nun İslam hat sanatını yaşatma, medeniyetimizin bir parçası olan bu özel sanat dalına katkılar sunma düşüncesiyle 9 yıldır devam ettirdiği ve her yıl farklı bir tema seçilerek hazırlanan Hat Eserleri Sergisi, kilometrelerce yol gezdi. Türkiye’den sonra yurt dışındaki hat severlerle de buluşmaya hazırlanan sergiyi hazırlayan sanatçılar arasında Seyid Ahmet Depeler, Davut Bektaş, Savaş Çevik, Osman Özçay, Abdurrahman Depeler, Hakan Arslan, Mehmed Özçay, Sami Naddah, Şahryanşah Siracuddin, Casim Muhammed Mirac, Mustafa Parıldar, Muhammed Yaman ve Serkan Selalmaz yer alıyor. Sergide yer alan eserler “ketebe.org” adresinden incelenebiliyor.