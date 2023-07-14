Kelime-i Tevhid Hat Sergisi Gaziantep’te

Kayseri'de Albayrak Grubu’nun geleneksel hale getirdiği ve bu yılki teması 'Kelime-i Tevhid' olan Hat Sergisi açıldı. Açılışa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de katıldı. Albayrak Grubu'nun hakkın yanında dimdik duran bir anlayış içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Büyükkılıç "28 Şubat sürecinde dimdik duran bir anlayışın sahibi, böyle bir kuruluşa ev sahipliği yapmak, onun eserlerini burada sergilemek bizler için de onur." dedi. Vali Çiçek ise konuşmasında "Kayseri’de yaşama gayemiz olan bir cümlenin en güzel yazılışlarıyla, hat sanatıyla Albayrak Grubu tarafından burada sergilenmesinden dolayı çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı. 13 hattatın hazırladığı sergideki eserler, 11 Temmuz'a kadar Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor olacak.