Kendimi Munzur’a atacağım

Ekonomi

Savunmaya 17 yeni Ar-Ge projesi

Türkiye’nin gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmesi için Ar-Ge çalışmalarına her geçen gün yenileri ekleniyor. 17 Ar-Ge projesi için düzenlenen imza töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Bugüne kadar 5 Ar-Ge panelini topladık. Bu panellerde 29 projenin başlatılmasına, 19 alanda da geniş alan çağrısı yapılmasına karar verildi" dedi.