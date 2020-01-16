Gündem Kendimi Munzura atacağım
TUNCELİ

Kendimi Munzur’a atacağım

Tunceli’de 12 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları sürüyor. Polis, Jandarma, AFAD ve gönüllülerden oluşan 50 kişilik ekip, Uzunçayır Baraj Gölü ve çevresindeki arama çalışmalarını dün de sürdürdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gülistan Doku
Gülistan Doku

En son 5 Ocak’ta Elazığ istikametindeki Sarı Saltuk Viyadüğü Dinar Köprüsü üzerinde yalnız başına beklerken görülen genç kız, çevredeki güvenlik kameralarına takıldı. Bir kafenin önünde eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov’la buluşan Gülistan Doku’nun, saat 11.29’da caddenin karşısından bindiği minibüsle uzaklaştığı görüntüleri ortaya çıktı.

Kamera kaydı

4 OCAK’TAKİ ŞOK DİYALOG

  • Genç kızın yurtta aynı odayı paylaştığı arkadaşlarının ifadelerine de başvuruldu. K.O. ifadesinde Doku’nun Zeinal Abarakov’la ayrılma sürecinde olduklarını söyledi. Diğer arkadaşı D.M. ise Doku’nun 1 ay önce Abakarov’dan ayrıldığını, 1 hafta önce de sosyal medya hesabında başka bir kızla resmini gördüğünü, bundan sonra hareketlerinin değiştiğini söyledi. D.M. genç Gülistan’ın 4 Ocak saat 16.00’da odaya gelerek “Beni yalnız bırakmayın, iyi değilim, kendimi Munzur’a atmaya gidiyorum” dediğini, 5 Ocak’tan itibaren de kendisine ulaşamadığını söyledi.

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GÜNDEM
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