Kendisine işkence yapan eşini öldüren Melek İpek'in tutukluluğuna itiraz edildi: Maktulün şiddetine maruz kalan bir kadın daha var

Antalya'da, Döşemealtı ilçesinde oturan Melek İpek, ellerini kelepçeleyip sabaha kadar işkence ettiğini öne sürdüğü 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i 8 Ocak sabahı av tüfeğiyle vurarak öldürüp jandarmaya teslim oldu.

Çiftin kız çocukları 9 yaşındaki C.D. ve 7 yaşındaki İ.N. savcılık kararıyla Melek İpek'in anne ve babasının yanına yerleştirildi.

Antalya Barosu'na kayıtlı avukatlar Melek'in davasına bakmak için adeta seferber oldu. 'Tutukluluğa itiraz' dilekçesi vermek için bugün Antalya Adliyesi'ne gelen avukatlar, gazetecilerin sorularını cevapladı.

GÜNDEM İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'in küçük kızı: Yaşasın babam artık gelmeyecek biz dayak yemeyeceğiz

Daha önce silahlı tehditten ceza almış

Avukat Ahmet Onaran, soruşturma ile ilgili çok önemli gelişmeler olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Biz bugün burada avukat meslektaşlarımla birlikte tutukluluğa itiraz dilekçisi vermek için toplandık. Biraz sonra itirazımızı yapacağız. Savcılık, çok disiplinli, ciddi, samimi ve hızlı bir soruşturma yürütüyor. Soruşturma derinleştirilmiştir. Dosya kapsamında yeni bilgi ve belgelere ulaşılmış. Olayın sıcaklığından biraz uzaklaşılmış. Maktulün profiline yönelik çok önemli detaylar vardır. Bir kısmı kamuoyu ile paylaşılacak niteliktedir. Bir kısmı da değildir. Maktulün daha önce silahlı tehditten ceza aldığı, iki davadan sanık olarak yargılandığı, bu vakayı işlediği anda dahi dava dışı bir hanımefendinin koruma kararı olmasına rağmen bu işlemi işlemiştir. Maktulün profili bu olayın aydınlatılmasında çok önemlidir.”

Melek İpek ile cezaevinde görüştüklerini de sözlerine ekleyen Avukat Onaran, “Dün hastane kontrolleri yapıldı. Tomogrofisi çekildi. Yeni yeni kendine geliyor. Çocukları gayet iyi. Teyzesi, anneannesi ve dedesi bakıyorlar. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çocukların rehabilitasyonu ile ilgililer" dedi.

REKLAM

GÜNDEM İşkenceci kocasını öldürüp kelepçeli bulunmuştu: Kan donduran ifadeleri ortaya çıktı

‘Maktulün şiddet ve eziyetine maruz kalan başka bir kadın daha var’

Avukat Merve Özer Er ise müvekkillerinin tek mağdur olmadığının ortaya çıktığını ifade ederek, “Maktulün şiddet ve eziyetine maruz kalan başka bir kadın daha olduğu ortaya çıktı. Dosyaya yeni giren belgeler de içimizi acıtmaya devam ediyor maalesef" ifadelerini kullandı.

Avukat Diler Egemenlik de tutukluluğun her zaman cezalandırma yöntemi olarak kullanılmadığına işaret ederek şöyle konuştu:

“Bugün müvekkilimizin mağduriyetinin engellenmesi için devletimizin ona sahip çıkarak güvenliğini sağladığını düşünmekteyiz. Bu arada tehditlerde kullanılan bıçak da bulundu."

FOTOĞRAF 14 Edinilen bilgiye göre olay sabah saat 08.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesi’nde iki katlı müstakil bir evde meydana geldi. Servis şoförlüğü yapan 36 yaşındaki Ramazan İpek, 12 yıldır evli olduğu eşi 31 yaşındaki Melek İpek’le iddiaya göre gece boyu tartıştı. Tartışmanın ilerleyen bölümünde iddiaya göre Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak darp etmeye devam etti. ti. İddiaya öre Ramazan İpek’in kendisini ve çocuklarını öldüreceğini söylemesi üzerine Melek İpek, sabah erken saatte servis yapmak için evden çıkıp bir saat sonra servisten dönen eşinin üzerine av tüfeği ile ateş etti. Melek İpek, daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri Ramazan İpek’in yaşamını yitirdiğini belirledi. İki çocuk annesi kadına kelepçeli koca şiddeti cinayetle bitti Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise evin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Çiftin iki çocuğu olay yerinden uzaklaştırılırken, Melek İpek gözaltına alındı. Melek İpek’in aldığı darbeler sonucu sağ gözünün şiş ve morluk içinde olduğu görüldü. Evdeki bir camda tüfekten çıkan merminin izi dikkat çekti. Olay yerine gelen çiftin yakınları gözyaşlarına boğulurken, jandarma ekiplerince güçlükle sakinleştirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ramazan İpek’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İki çocuk annesi kadına kelepçeli koca şiddeti cinayetle bitti Antalya'da aile faciası: İki çocuk annesi kadına kelepçeli koca şiddeti cinayetle bitti Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde gece boyu kocası tarafından kelepçelenip darp edilen iki çocuk annesi kadın, sabah saatlerinde eşini av tüfeği ile öldürdü. Kocasını öldürdükten sonra 112 Acil çağrı Merkezini arayıp haber veren kadının teslim olurken sağ gözünün şiş ve mor olduğu görüldü.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



