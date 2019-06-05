Gündem Keşkeksiz olmaz
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TRABZON

Keşkeksiz olmaz

Oğuz boylarından Çepniler, yüzyılların Orta Asya geleneği “Keşkek” geleneğini yaşatmaya devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Üsküdar’a bağlı Kirazlıtepe’deki Şalpazarılılar da keşkek geleneğini 29 yıldır sürdürüyor.
Üsküdar’a bağlı Kirazlıtepe’deki Şalpazarılılar da keşkek geleneğini 29 yıldır sürdürüyor.

Trabzon’un Şalpazarı ilçesine bağlı 20’nin üzerindeki köyde Ramazan bayramının birinci günü köy camisinin bahçesi, yediden yetmişe herkesin katıldığı “köy daveti”ne sahne oluyor. Büyük kazanlarda ve açık ateşlerde, buğday ve etin birlikte pişirilmesiyle yapılan keşkek, bayram namazı çıkışında davetli ya da davetsiz her yaştan, cinsiyetten, etnik gruptan ve kültürden herkese ikram ediliyor.

BİRLİK BERABERLİĞİMİZİ PEKİŞTİRİYORUZ

Mahmut Yılmaz

Üsküdar’a bağlı Kirazlıtepe’deki Şalpazarılılar da keşkek geleneğini 29 yıldır sürdürüyor. Aktaş Yaylası Köylüleri Derneği’nden Mahmut Yılmaz, buğday ve etin dövülmesiyle yapılan keşkeğin Peygamberimiz tarafından tavsiye edilen bir yemek olduğunu belirterek, “Birlik-beraberliğimizi pekiştiren geleneğimizi yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.

Geçmişin tadını yaşatmalıyız
HAYAT
Geçmişin tadını yaşatmalıyız
Milletten tam destek

Milletten tam destek

​Pençe Operasyonu ile ilgili 9 bin 317 kişiyle anket yapıldı.
Döviz gelirinyoksa dövizle borçlanma

Döviz gelirin
yoksa dövizle borçlanma

​Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, kur riskine karşı uyarılarda bulundu.
Halka değilkendine hizmet

Halka değil
kendine hizmet

​CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, evini belediye işçilerine yaptırdı.​
Ben buraya Kato'dan geldim

Ben buraya Kato'dan geldim

İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'daki provokasyona ilişkin konuştu.
Geçmişin<br>tadını yaşatmalıyız

Geçmişin
tadını yaşatmalıyız

​Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, çocukluğundaki bayramları Yeni Şafak'a anlattı.​
Liderlere<br>'bayram' telefonu

Liderlere
'bayram' telefonu

​Cumhurbaşkanı, bazı ülkelerin liderleriyle telefonda bayramlaştı.
Bakanlığın ilk plajı<br>Bodrum'da açıldı

Bakanlığın ilk plajı
Bodrum'da açıldı

Girişler ücretsiz olacak, sayısı kısa zamanda artacak.
İstanbul'da<br>bayram trafiği

İstanbul'da
bayram trafiği

Trafik yoğunluğu yüzde 50'nin üzerine çıktı.
Ortak yayın<br>için ilk açıklama

Ortak yayın
için ilk açıklama

​AK Parti ve CHP heyetleri bayram sonrası yine görüşecek.
Lice'de operasyon

Lice'de operasyon

​Hava destekli operasyonda 5 terörist öldürüldü.
20 bin TL cezası var

20 bin TL cezası var

Nesli tükenmekte olan türlere yönelik özel koruma.
Kirayı duyunca<br>şehitleri hatırladı

Kirayı duyunca
şehitleri hatırladı

​10 yıllık kirayı ödememek için yapmadığı kalmadı.
Erdoğan'ın çağrısı<br>ile yapılıyor

Erdoğan'ın çağrısı
ile yapılıyor

​8 bin aile düzenli gelir imkanına kavuşacak.
Kaçış yok:<br>TSK nefes aldırmıyor

Kaçış yok:
TSK nefes aldırmıyor

Mehmetçik, teröristleri hem karadan hem havadan vuruyor.
Kabul edilen<br>ücretsiz uçacak

Kabul edilen
ücretsiz uçacak

Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel arıyor.
Bayramın<br>en acı yüzü

Bayramın
en acı yüzü

Trafik kazalarındaki bilanço can yaktı.
En güzel<br>kareye 10 bin TL

En güzel
kareye 10 bin TL

​18 yaşından büyük herkes katılabilecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.