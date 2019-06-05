Keşkeksiz olmaz

Trabzon’un Şalpazarı ilçesine bağlı 20’nin üzerindeki köyde Ramazan bayramının birinci günü köy camisinin bahçesi, yediden yetmişe herkesin katıldığı “köy daveti”ne sahne oluyor. Büyük kazanlarda ve açık ateşlerde, buğday ve etin birlikte pişirilmesiyle yapılan keşkek, bayram namazı çıkışında davetli ya da davetsiz her yaştan, cinsiyetten, etnik gruptan ve kültürden herkese ikram ediliyor.

BİRLİK BERABERLİĞİMİZİ PEKİŞTİRİYORUZ

Mahmut Yılmaz

Üsküdar’a bağlı Kirazlıtepe’deki Şalpazarılılar da keşkek geleneğini 29 yıldır sürdürüyor. Aktaş Yaylası Köylüleri Derneği’nden Mahmut Yılmaz, buğday ve etin dövülmesiyle yapılan keşkeğin Peygamberimiz tarafından tavsiye edilen bir yemek olduğunu belirterek, “Birlik-beraberliğimizi pekiştiren geleneğimizi yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.