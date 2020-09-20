Kırıkkale haberleri: Kırıkkale’de gece yarısı ’kumar’ operasyonu: 12 kişiye idari yaptırım uygulandı
Kırıkkale’de koronavirüsü hiçe saydılar: Kumar baskınında 12 kişiye idari yaptırım 5 kişiye de 6 bin 250 lira para cezası
Kumar meraklıları Kırıkkale’de koronavirüsü hiçe sayarak bir araya geldi. Güvenlik güçlerince gece yarısı bir kıraathaneye yapılan operasyonda 12 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymamaktan idari yaptırım uygulanırken, 5 kişiye de kumar oynamaktan toplamda 6 bin 250 lira para cezası kesildi.
Yurt genelinde koronavirüs ihlalleri devam ediyor. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Tepebaşı Mahallesi Mehmet Akif Caddesindeki bir kıraathaneye gece yarısı ’kumar’ operasyonu düzenlendi.
Yasak bir şekilde kumar oynamakla beraber, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan kişiler emniyet güçlerinde gözaltına alındı.
Şüpheliler daha sonra kimlik kontrolü ve idari para cezası uygulanmak üzere emniyete götürüldü. Burada 12 kişiye maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulandı.
Gözaltına alınan 12 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.