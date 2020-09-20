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Gündem Kırıkkalede koronavirüsü hiçe saydılar Kumar baskınında 12 kişiye idari yaptırım 5 kişiye de 6 bin 250 lira para cezası
KIRKLARELİ

Kırıkkale haberleri: Kırıkkale’de gece yarısı ’kumar’ operasyonu: 12 kişiye idari yaptırım uygulandı

Kırıkkale’de koronavirüsü hiçe saydılar: Kumar baskınında 12 kişiye idari yaptırım 5 kişiye de 6 bin 250 lira para cezası

Kumar meraklıları Kırıkkale’de koronavirüsü hiçe sayarak bir araya geldi. Güvenlik güçlerince gece yarısı bir kıraathaneye yapılan operasyonda 12 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymamaktan idari yaptırım uygulanırken, 5 kişiye de kumar oynamaktan toplamda 6 bin 250 lira para cezası kesildi.

Haber Merkezi İHA
Kkıraathaneye yapılan baskında 12 kişi gözaltına alındı.
Kkıraathaneye yapılan baskında 12 kişi gözaltına alındı.

Yurt genelinde koronavirüs ihlalleri devam ediyor. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Tepebaşı Mahallesi Mehmet Akif Caddesindeki bir kıraathaneye gece yarısı ’kumar’ operasyonu düzenlendi.

Yasak bir şekilde kumar oynamakla beraber, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan kişiler emniyet güçlerinde gözaltına alındı.

Bu kadarına da pes dedirten operasyon: Portatif çadırlarla kumarhane kurup 38 kişi toplamışlar
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Demirtaş Mahallesi'nde kurulu 3 çadırın kumarhane olarak kullanıldığı bilgisine ulaştı.
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Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde çadır kurup kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
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Söz konusu bölgeye giden ekipler, 3 çadırda kumar oynayan 19 kişiyi suçüstü yakaladı. 19 kişiye 'kumar oynamak' suçundan 23 bin 350 lira kesildi.
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Ayrıca kumar oynayanların da aralarında bulunduğu 38 kişiye 3 bin 150'şer liradan 119 bin 700 lira ceza kesildi.
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Çadırlarda yapılan aramalarda 3 ruhsatsız silah, 1 hassas terazi, 3 torbada uyuşturucu ve 2 bin 65 lira ele geçirildi. Kumar oynatmak için yer temin ettikleri saptanan 3 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.
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Bu kadarına da pes dedirten operasyon: Portatif çadırlarla kumarhane kurup 38 kişi toplamışlar
Bursa'da koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak 3 ayrı portatif çadırda kumar oynayan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda ekipleri hayrete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Çadırlarda kumar oynadıkları tespit edilen 19 kişi suçüstü yakalandı. Kumar oynayanların da aralarında bulunduğu 38 kişiye toplam 143 bin 50 lira ceza kesildi.


Şüpheliler daha sonra kimlik kontrolü ve idari para cezası uygulanmak üzere emniyete götürüldü. Burada 12 kişiye maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulandı.

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Gözaltına alınan şüphelilerden 5’ine de kumar oynadıkları gerekçesiyle bin 250 liradan toplamda 6 bin 250 Türk Lirası idari para cezası kesildi.

Gözaltına alınan 12 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Koronavirüs dinlemediler: Kahvehanede kumar oynayan 15 kişi yakalandı
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Koronavirüs dinlemediler: Kahvehanede kumar oynayan 15 kişi yakalandı
Balat'ta ihbar üzerine bir kahvehaneye giden polis ekipleri 15 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Koranavirüs salgını nedeniyle kapalı olması gereken kahvehane sahibine Kumar oynatmak ve Bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere uymamak suçlamasıyla işlem yapıldı. Haklarında idari yaptıran başlatılan kumarbazlara ise Kaymakamlık tarafından 750 ile 3 bin 180'şer lira arasında ceza kesileceği öğrenildi.


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