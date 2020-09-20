Kırıkkale’de koronavirüsü hiçe saydılar: Kumar baskınında 12 kişiye idari yaptırım 5 kişiye de 6 bin 250 lira para cezası

Ekonomi

170 ülkeden turist ağırladı

Tüm destinasyonların kapalı olduğu dünyada sağlıklı ve güvenli tatil imkanı sunan Antalya, turistlerin ilgi odağı oldu. Sağlıklı turizm sertifikası tercihte kenti öne çıkardı ve 1 Ocak-13 Eylül döneminde 170 ülkeden 2 milyon kişi kente giriş yaptı. En fazla turist Rusya’dan geldi. Rusya’yı Ukrayna, Almanya ve İngiltere izledi.