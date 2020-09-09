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Gündem Kırklarelide kaçak kazı yaparken yakalanan 3 şüpheliye sosyal mesafe ihlali cezası
KIRKLARELİ

Kırklareli haber: K​açak kazı yaparken yakalanan 3 şüpheliye 'sosyal mesafe' ihlali cezası

Kırklareli'de kaçak kazı yaparken yakalanan 3 şüpheliye 'sosyal mesafe' ihlali cezası

Kırklareli'de kaçak kazı yaparken suç üstü yakalanan 3 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza uygulandı. Şüphelilere toplam 9 bin 450 lira para ceza kesildi.

Haber Merkezi AA
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesine bağlı Balkaya köyünün Mıstıkoğlu mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bölgede denetim yapan jandarma, M.A, Ş.Ş ve E.Y'yi kaçak kazı yaparken suç üstü yakaladı.

Şüphelilerin toplu halde durduklarını tespit eden ekipler, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 şüpheliye 3 bin 150'şer lira para cezası uyguladı.

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  • Gözaltına alınan 3 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan define aramada kullanılan malzemelere el konuldu.

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