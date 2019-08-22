Kırklareli Kıyıköy’de temizlik adı altında kum hırsızlığı

Kırklareli’nin Kıyıköy ilçesinde bulunan balıkçı barınaklarını temizleme amacıyla gelen gemilerin, deniz tabanındaki tonlarca kumu çalarak İstanbul limanlarında sattığı belirlendi. Yasadışı toplanıp satılan kumlar, devlet hazinesini ve yasal olarak çalışan şirketleri milyonlarca lira zarara uğratıyor.

350 BİN TON ÇALINDI

İstanbul Valiliğ’ne konuya ilişkin şikayette bulunan RA Madencilik ve Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Rafi Altı-nok, 2018 Kasım ayından bu yana sadece Kartal İskelesi’ne 184 geminin kum boşalttığını ileri sürdü. Altınok şikayet dilekçesinde, tek seferde bir geminin 1900 ton kum depolayabildiğini vurgularken toplamda yaklaşık 350 bin ton kum çalındığını belirtti.

YAPTIKLARI DOLANDIRICILIK

RA Madencilik ve Denizcilik gibi maden ruhsatı alan şirketler her yıl milyonlarca lira ihale bedelleri ödüyor. Yine aynı işletmeler satılan kum için ton başına yüzde 10 devlete vergi öderken kaçak kum satanlar hiçbir ödeme yapmıyor.

Kanunsuz şekilde balıkçı barınağı temizlemek için ruhsat alan gemiler deniz yüzeyindeki milli servetlerden birisi olan kumları çalıyor. Adeta dolandırıcılık yapan kaçakçılar kum satışından elde ettikleri paranın üstüne bir de barınakları temizledikleri için para alıyor.

YETKİLİLERİ GÖREVE ÇAĞIRDI

Gemilerin denetlenmesinin yetersiz olduğunu belirten Altınok, mülki amirlikler, İl Özel İdarelerine bağlı birimler ve Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerini göreve çağırdı. Kaçakçılığın devlete yaşattığı kaybın olağanüstü olduğunu ifade eden Altınok, ayrıca liman başkanlıklarının illegal faaliyet gösteren gemilere limandan kalkış izni vermemesi gerektiğini ifade etti.

66 GEMİYE İŞLEM UYGULANDI

RA Madencilik ve Denizcilik’e konuya ilişkin bilgi veren Sahil Güvenlik Komutanlığı, “01 Ocak - 11 Haziran 2019 tarihleri arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı unsurlar tarafından yapılan kontrol/denetimlerde yasa dışı kum alımı yaptığı tespit edilen 1 adet kum alım gemisine 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 3 adet kum alım gemisine 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 62 adet kum alım gemisine 3213 sayılı Maden Kanunu gereğince yasal işlem uygulanmıştır” ifadelerini kullandı.