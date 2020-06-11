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KIRKLARELİ

Kırklareli’ne korkutan görüntü: Eskiden su olan yerde yürüdü

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Celaliye Köyünün su ihtiyacını karşılayan Celaliye Göleti kuraklık ve aşırı su kullanımı nedeniyle yaz mevsimi başlamadan kritik seviyelere geriledi. Geçtiğimiz günlerde yüzlerce balığın bırakıldığı gölette böyle giderse toplu balık ölümlerinin de yaşanacağı tahmin edilirken eskiden su dolu yerde yürüyen Celaliye Köyü azası Mehmet Akın, “Su bizim için hayattır. Burası biterse bizim için hayat da biter” dedi.

Haber Merkezi İHA
Celaliye Köyü’nün muhtar azası Mehmet Akın.
Celaliye Köyü’nün muhtar azası Mehmet Akın.

Trakya’da bu yıl yaşanan kuraklık susuzluk sorununu tekrar gündeme getirirken Celaliye Baraj Göleti’nin henüz yaz mevsimine girilmeden yüzde 30 seviyelerine kadar gerilemesi endişeleri artırdı. Tüm bu gelişmeler küresel ısınmanın yanı sıra bilinçsiz tarımın da ne derece etkili olduğu gözler önüne sererken yaşanan durumdan en çok etkilenen Celaliye Köyü’nün muhtar azası Mehmet Akın açıklamalarda bulundu.

Celaliye Göleti kuraklık ve aşırı su kullanımı nedeniyle yaz mevsimi başlamadan kritik seviyelere geriledi.

“Arkamızda bulunan yer daha önce suydu”

Bilinçsiz sulama yüzünden barajdaki su seviyesinin yüzde 30 seviyesine düştüğünü söyleyen Akın, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Arkamızda bulunan yer daha önce su doluydu. Şu anda su yok. Yağmurların az yağmasından dolayı baraja su gelmiyor. Fazla su çekimi de olduğundan, düzensiz su salınmasından dolayı su seviyesi alarm veriyor. Yetkililerden fazla su çekiminin önüne geçmelerini talep ediyoruz. Su bizim için hayattır. Burası biterse bizim için hayat biter.”

Celaliye Köyü’nün muhtar azası Mehmet Akın.

“Şimdi rahatlıkla yürüyebiliyorum”

Gölete girmenin yasak olduğunu belirten tabelanın hemen arkasının geçmişte su dolu olduğunu kaydeden Akın, şimdi ise aynı bölgelerin suların çekilmesi nedeniyle yer yer mısır tarlasına dönüştüğünü söyledi. Akın, “Buraları eskiden suydu. Şimdi kurudu. Boyumuzdan yüksek su vardı. Şimdi rahatlıkla yürüyebiliyorum” diye konuştu.

Celaliye Göleti kuraklık ve aşırı su kullanımı nedeniyle yaz mevsimi başlamadan kritik seviyelere geriledi.

Toplu balık ölümü uyarısı

Akın tüm bunların yanı sıra bir başka tehlikeyi de hatırlattı. Gölete geçtiğimiz günlerde yüzlerce balık bırakıldığını söyleyen Akın, önlem alınmadığı takdirde balıkların toplu halde ölmeye başlayacağını belirtti. Akın, “Geçtiğimiz günlerde barajımıza yeni balık salındı. Böyle giderse barajımızda su bitecek ve toplu balık ölümleri gerçekleşecek” dedi. Akın, göletin kenarında hortumla bağlanmış şekilde duran pancar motorunun su seviyesinin düşmesinin en büyük sebeplerinden biri olduğunu söyleyerek, “Barajımızda sulama yapılması şu anda yasak olduğu halde buraya su motoru konulmuş. Kaçak olarak sulama yapıldığının göstergesi” şeklinde konuştu.

Kırklareli’ne korkutan görüntü: Eskiden su olan yerde yürüdü
FOTOĞRAF 7
Title
Trakya’da bu yıl yaşanan kuraklık susuzluk sorununu tekrar gündeme getirirken Celaliye Baraj Göleti’nin henüz yaz mevsimine girilmeden yüzde 30 seviyelerine kadar gerilemesi endişeleri artırdı.
Title
Tüm bu gelişmeler küresel ısınmanın yanı sıra bilinçsiz tarımın da ne derece etkili olduğu gözler önüne sererken yaşanan durumdan en çok etkilenen Celaliye Köyü’nün muhtar azası Mehmet Akın açıklamalarda bulundu.
Title
Bilinçsiz sulama yüzünden barajdaki su seviyesinin yüzde 30 seviyesine düştüğünü söyleyen Akın, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
“Arkamızda bulunan yer daha önce su doluydu. Şu anda su yok. Yağmurların az yağmasından dolayı baraja su gelmiyor. Fazla su çekimi de olduğundan, düzensiz su salınmasından dolayı su seviyesi alarm veriyor. Yetkililerden fazla su çekiminin önüne geçmelerini talep ediyoruz. Su bizim için hayattır. Burası biterse bizim için hayat biter.”
Title
Gölete girmenin yasak olduğunu belirten tabelanın hemen arkasının geçmişte su dolu olduğunu kaydeden Akın, şimdi ise aynı bölgelerin suların çekilmesi nedeniyle yer yer mısır tarlasına dönüştüğünü söyledi. Akın, “Buraları eskiden suydu. Şimdi kurudu. Boyumuzdan yüksek su vardı. Şimdi rahatlıkla yürüyebiliyorum” diye konuştu.
Title
Akın tüm bunların yanı sıra bir başka tehlikeyi de hatırlattı. Gölete geçtiğimiz günlerde yüzlerce balık bırakıldığını söyleyen Akın, önlem alınmadığı takdirde balıkların toplu halde ölmeye başlayacağını belirtti. Akın, “Geçtiğimiz günlerde barajımıza yeni balık salındı. Böyle giderse barajımızda su bitecek ve toplu balık ölümleri gerçekleşecek” dedi.
Title
Akın, göletin kenarında hortumla bağlanmış şekilde duran pancar motorunun su seviyesinin düşmesinin en büyük sebeplerinden biri olduğunu söyleyerek, “Barajımızda sulama yapılması şu anda yasak olduğu halde buraya su motoru konulmuş. Kaçak olarak sulama yapıldığının göstergesi” şeklinde konuştu.
Kırklareli’ne korkutan görüntü: Eskiden su olan yerde yürüdü
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Celaliye Köyünün su ihtiyacını karşılayan Celaliye Göleti kuraklık ve aşırı su kullanımı nedeniyle yaz mevsimi başlamadan kritik seviyelere geriledi. Geçtiğimiz günlerde yüzlerce balığın bırakıldığı gölette böyle giderse toplu balık ölümlerinin de yaşanacağı tahmin edilirken eskiden su dolu yerde yürüyen Celaliye Köyü azası Mehmet Akın, “Su bizim için hayattır. Burası biterse bizim için hayat da biter” dedi.


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