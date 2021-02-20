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HAKKÂRİ

Kış mevsiminde görülen yılan şaşırttı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Bataklı köyünde kış mevsiminde görülen yılan şaşırttı.

Haber Merkezi İHA
​Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Bataklı köyünde kış mevsiminde görülen yılan şaşırttı.
​Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Bataklı köyünde kış mevsiminde görülen yılan şaşırttı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Bataklı köyünde kış mevsiminde görülen yılan şaşırttı.

ŞAŞKINLIĞA NEDEN OLDU

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Bataklı köyünde bir vatandaş, kar ve buz üstünde yılan fark etti. Kış uykusunda olması gereken dönemde ve hava sıcaklığının sıfırın altında olmasına rağmen görülen yılan şaşkınlığa neden oldu. Görülen yılanın soğuk havadaki yavaş hareketleri dikkat çekerken, o anları vatandaş cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Yavaş hareketleri ile kar üstünde sürünen yılan, bir süre sonra tekrar gözden kayboldu.

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