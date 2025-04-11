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Kocabıyık'a ihraç

Kocabıyık'a ihraç

16:0011/04/2025, Cuma
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AK Parti eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık
AK Parti eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık

Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) aldığı kararla partiden ihraç edildi. Geçtiğimiz ay "tedbirli kesin ihraç" talebiyle AK Parti Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilen Kocabıyık hakkında bugün karar verildi.

Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından alınan karar doğrultusunda partisinden ihraç edildi.


Disiplin süreci sonunda MYK’nın yaptığı değerlendirme neticesinde, Kocabıyık'ın partiden ihracına karar verildi. Böylece, bir dönem AK Parti İzmir milletvekilliği yapan Kocabıyık’ın partiyle ilişiği resmen kesilmiş oldu.



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